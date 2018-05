Cannuzzo (Cervia), 19 maggio 2018 - Addio a Martina Andreea Mocean in una chiesa stracolma dove sono risuonati i singhiozzi dei compagni di scuola, della comunità di Cannuzzo e della madre abbracciata alla bara bianca che custodisce la figlia quattordicenne strappatale in 15 giorni dalla leucemia.

La commozione è stata intensissima durante tutta la funzione religiosa (FOTO), officiata dal parroco di Cannuzzo e da padre Mihai David il sacerdote cattolico di rito romeno che ha assistito la famiglia, molto religiosa, in questo tragico frangente. L’ultimo viaggio di Martina, nata in Italia da famiglia romena, si è compiuto a piedi, seguito da una folla composta soprattutto da giovani, i compagni della 1° C del liceo scientifico Righi di Cesena che Martina frequentava con profitto.

L’hanno accompagna al cimitero poco distante dalla sua casa in un profluvio di fiori bianchi. Commosso il ricordo del suo insegnante di religione, don Giovanni, dell’amica Gaia e di un’altra compagna di scuola. “Non dimenticheremo mai i tuoi grandi occhi marroni, stupefatti e sinceri”.