Morta a 25 anni a Pinarella, sbalzata dal treno contro una grata: cosa è successo

Ravenna, 26 settembre 2025 – Giulia Valgimigli ha incrociato la morte a soli 25 anni mercoledì notte a Pinarella di Cervia in una zona che i residenti chiamano ’Malva sud’. La giovane era di Forlì e lavorava come barista: non è stato chiarito appieno cosa ci facesse a piedi in quel punto non distante dal passaggio a livello e a ridosso dei binari del treno. Di sicuro il suo decesso è stato fin qui inquadrato come un incidente.

Secondo le verifiche finora fatte, è andata così: lei camminava spedita, forse correva, a ridosso della massicciata e il treno regionale Bologna-Rimini l’ha urtata quel tanto che è bastato per scaraventarla contro un ostacolo fisso (una grata) in un rimpallo letale. Un mistero come la 25enne non abbia sentito il convoglio che stava arrivando, peraltro di notte quando in generale ci sono meno rumori. Di sicuro non c’è stato nessuno scampo per lei: è morta praticamente sul colpo. A nulla è valso l’intervento degli operatori del 118.

Tutto si è verificato attorno alle 21.30. La giovane non era sola in quel momento: con lei c’era un ragazzo di origine straniera, forse il suo compagno, che ha rischiato medesima sorte. Lui però si trovava a una certa distanza dalla defunta: e ciò gli ha forse salvato la vita. Deve cioè avere sentito la ragazza gridare o più semplicemente ha udito il colpo dell’impatto: abbastanza in tempo per riuscire a scansarsi.

E le verifiche degli agenti della Polfer ravennate sono partite proprio da lui: il ragazzo è stato sentito a caldo. È plausibile che lui e la giovane forlivese avessero imboccato quella strada per giungere prima all’abitazione di un amico di lui che lo aveva ospitato per alcuni giorni durante la manifestazione sportiva a Cervia ’Ironman’. Una sorta di scorciatoia fatale insomma.

Gli elementi più decisivi per ricostruire tutto sono però giunti dalla testimonianza del macchinista. Tanto che non saranno necessari ulteriori accertamenti: il convoglio del resto non si trovava nemmeno in prossimità della stazione ferroviaria e dunque non sarà necessario stabilire se la sua velocità fosse adeguata o meno. In ogni modo, gli inquirenti hanno avvisato subito il pm di turno Raffaele Belvederi. E già in nottata hanno convocato i genitori della 25enne.

In quanto ai passeggeri del regionale, dopo circa un’ora a bordo, sono stati aiutati dai vigili del fuoco a scendere per raggiungere i bus sostitutivi. Disagi si sono avuti anche al passaggio a livello con diversi veicoli incolonnati in attesa. Su questo versante sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia.

Il corpo della 25enne è stato infine trasferito in obitorio per essere messo a disposizione dei suoi cari.