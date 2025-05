Morta a 44 anni dopo un’iniezione: la procura apre fascicolo

Ravenna, 3 maggio 2025 – Poche ore appena che l’hanno proiettata dall’iniezione cervicale in un ambulatorio fino all’obitorio. Ci sono insomma tanti dubbi da sciogliere sulla morte di una 44enne di origine sudamericana che abitava a Ravenna. Tanto che la procura, non appena venuta a conoscenza dell’accaduto, ha deciso di bloccare la salma mentre si trovava in obitorio a Lugo in attesa del funerale.

Una scelta, quella del pm di turno Francesco Coco, che evidentemente conduce verso un preciso percorso investigativo: affidare un incarico a un medico legale per eseguire l’autopsia, magari con specifico riferimento al tipo di iniezione praticata e alla sostanza utilizzata. E intanto aprire un fascicolo per omicidio colposo, inizialmente contro ignoti in attesa che il coroner ci dica come mai a soli 44 anni la donna sia morta nella notte tra martedì e mercoledì.

Nell’attesa, le ipotesi, almeno sulla carta, si aprono a ventaglio: reazione allergica? Manovra errata? O un improvviso malessere che, seppure sotto il profilo temporale abbastanza vicino a quella iniezione, è legato a fattori del tutto indipendenti e pregressi? La presenza o meno di un nesso causale sarà cioè l’obiettivo dell’inchiesta della quale entreranno a fare parte anche le cartelle cliniche della defunta o altro materiale sul suo stato di salute.

Una delega in tal senso ha già raggiunto le scrivanie dell’Arma: e non riguarda solo l’ambulatorio della iniezione, ma anche il pronto soccorso al quale, perlomeno al momento, sembra che la donna si fosse rivolta per lamentare un determinato malessere. E da ultimo la clinica convenzionata del comprensorio lughese in cui si è verificato il decesso per cause che gli inquirenti intendono ora scandagliare.

Al di là di questo specifico caso, in generale il nesso causale rappresenta il rapporto di causa ed effetto tra un determinata azione e un evento dannoso. In buona sostanza, ci indica se una condotta abbia effettivamente provocato il danno verificatosi. Ci sono situazioni più complesse che potremmo definire intermedie: nelle quali cioè una determinata azione non è la causa (o la sola causa) del problema: ma costituisce comunque una concausa, cioè un fattore che ha contribuito all’esito finale.

a.col.