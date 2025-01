Morta a 85 anni Luciana Cereda Mordenti, gestì Mack 1 e Kursaal

Si è spenta a 85 anni domenica sera nella casa residenza anziani ‘Busignani’ di Cervia, dove era ospite, Luciana Cereda. Assieme al marito Elio Mordenti, scomparso nel 2019, gestì prima la discoteca Mack 1 e poi lo storico dancing sul lungomare D’Annunzio, Kursaal Lido. La mitica Luciana era la padrona di casa dei locali da ballo, luoghi di ritrovo e punti di riferimento di generazioni di giovani e meno giovani fino al 2016 quando si sciolse il ‘matrimonio’ tra Elio Mordenti e il suo Kursaal.

Negli anni d’oro Luciana era sempre all’ingresso dei locali, bellissima ed elegantissima, una donna tutta d’un pezzo che accoglieva chiunque entrasse con un sorriso e una parola gentile. Dello staff del Kursaal fecero parte anche i figli Andrea e Giancarlo che oggi piangono l’amata madre. A stringersi attorno alla famiglia sono tanti cervesi e non solo che, non appena si è diffusa la notizia della morte, hanno voluto esprimere le loro condoglianze attraverso le pagine social. Peppino scrive: "Assieme a Luciana Cereda in Mordenti ho avuto occasione di lavorare insieme, nel periodo invernale, al Mack 1. Donna molto bella, gentile e buona d’animo. Mi dispiace molto. Condoglianze alla famiglia". E ancora Stefania: "La ricordo benissimo, ha gestito anche il bagno Lido beach, persona molto cordiale. Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia, un abbraccio a Giancarlo e Andrea".