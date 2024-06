Morta a 95 anni. Marina Benazzi, la madre di Luca Casadio

È scomparsa all’età di 95 anni, nella giornata di venerdì, Marina Benazzi.

Era la madre di Luca Casadio, noto in città per essere uno storico pediatra e per il passato da giocatore di serie A e da dirigente della squadra di pallavolo Robur Costa.

"Il Porto Robur Costa 2030 – si legge in un post pubblicato sui social – si stringe con un grande abbraccio a Luca, a suo fratello Andrea e a tutti i loro familiari e partecipa al loro dolore. I funerali saranno celebrati lunedì 17 giugno (domani, ndr) a partire dalle 15 nella chiesa di Santa Maria in Porto".

Intanto, per chiunque vorrà fare visita, la salma di Marina Benazzi è esposta alla camera mortuaria dell’ospedale cittadino.