Ravenna, morta dopo la caduta dal pontile: “Elisa poteva essere salvata”

Ravenna, 15 febbraio 2025 – I familiari di Elisa Rossi, l’insegnante 51enne morta nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023 dopo essere caduta in acqua dal pontile del circolo nautico ’Ravenna Yacht Club’ di Marina di Ravenna, hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La donna era socia del circolo e, per la sua morte, risultano indagati per omicidio colposo in cooperazione la responsabile del servizio di prevenzione e protezione della struttura e il presidente del circolo.

Secondo la ricostruzione della Procura, Elisa Rossi sarebbe caduta in acqua a causa del suo stato di ebbrezza, come confermato dagli esami tossicologici che hanno rilevato un tasso alcolemico di 1,22 g/l. Questa condizione, secondo gli inquirenti, non solo avrebbe determinato la perdita dell’equilibrio, ma avrebbe anche reso la donna incapace di chiedere aiuto, portandola alla morte per annegamento.

Tuttavia, i legali della famiglia, avvocati Carlo Benini e Carlotta Benini, contestano questa ricostruzione. Un consulente incaricato dai parenti ha infatti evidenziato come Elisa Rossi, poco prima della tragedia, non presentasse segni di instabilità. Alle 21.20, la donna era scesa senza difficoltà dalla propria imbarcazione, dove era in corso una festa, aveva raggiunto i servizi igienici del circolo e poi si era fermata a fumare una sigaretta sul pontile. Sarebbe stata proprio in questo momento che, sporgendosi verso l’acqua, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitata.

Gli avvocati della famiglia contestano inoltre il fatto che la Procura non abbia tenuto in considerazione le immagini delle telecamere di sorveglianza, le quali, a loro avviso, mostrano chiaramente che Elisa Rossi non aveva problemi di deambulazione. Inoltre, non sarebbero stati ascoltati i testimoni presenti quella sera, i quali avrebbero confermato che, pur avendo bevuto, tutti erano in condizioni di lucidità. Un altro elemento sollevato dalla difesa riguarda la difficoltà di scendere da quel tipo di barca senza aiuto: un’operazione che, per una persona in stato di alterazione alcolica, sarebbe stata impossibile senza un sostegno.

Un ulteriore nodo del caso riguarda la presenza di lesioni sul corpo della vittima. Secondo il consulente della Procura, le ferite sarebbero state provocate successivamente alla morte. Al contrario, il perito della famiglia sostiene che le lesioni siano state causate dalla caduta stessa e che, anzi, siano state proprio queste a determinare la perdita dell’equilibrio. Non si ipotizza un intervento di terzi, ma si ritiene che la donna, cadendo, abbia urtato contro elementi metallici rigidi e appuntiti sporgenti, presenti tra il pontile e l’acqua.

Un aspetto centrale dell’opposizione riguarda le carenze strutturali del circolo nautico. Gli avvocati della famiglia sottolineano che, dopo la tragedia, sono state adottate nuove misure di sicurezza che prima non erano presenti. Il servizio di prevenzione e protezione dell’Ausl ha infatti riscontrato violazioni nelle misure di sicurezza, in particolare per la mancanza di un adeguato parapetto e per la scarsa illuminazione della zona.

Secondo i consulenti della famiglia, una corretta illuminazione avrebbe potuto prevenire la caduta o quantomeno consentire un intervento più tempestivo per il recupero del corpo.

La Procura, invece, ritiene che queste carenze non abbiano avuto un nesso causale diretto con l’incidente. Tuttavia, i rilievi dell’Ausl confermano che la luminosità fosse inferiore agli standard di sicurezza previsti. Secondo i legali della famiglia, un’illuminazione adeguata avrebbe permesso a Elisa Rossi di percepire meglio il pericolo e avrebbe potuto favorire un intervento più rapido per salvarla. L’udienza per discutere l’opposizione alla richiesta di archiviazione è fissata per metà marzo.