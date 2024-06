Morta dopo il turno di lavoro. Il dolore di colleghi e Cgil:: "Ci lascia un grande vuoto"

"Karima era con noi dal 2013. Siamo molto addolorati per questa perdita che ci ha molto sconvolti. Era una Operatrice socio sanitaria dedita al suo lavoro, appassionata e solare. Durante il Covid, nonostante il periodo di forte criticità che vivevano tutte le strutture per anziani, ha dimostrato una grande dedizione e disponibilità nel garantire il servizio di assistenza, e lo ha fatto con il suo modo gentile e sempre sorridente. Il nostro pensiero ora va alla famiglia, a suo marito e sua figlia, a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze per questa perdita così drammatica, e anche a tutte le colleghe e le persone ospiti della struttura con cui si relazionava ogni giorno. La sua assenza è un vuoto che pesa molto": è il cordoglio espresso da Loredana Miceli e Serafino Ferrucci, rispettivamente presidenti di Asscor e Don Zalambani, le due cooperative che gestiscono il centro polifunzionale per anziani Don Zalambani dove lavorava Karima Tift, la donna vittima del drammatico incidente di domenica mattina a Mandriole. Karima Tift era, inoltre, delegata sindacale e membro dell’assemblea generale della Fp Cgil Ravenna da diversi anni e con un suo intervento aveva aperto i lavori del congresso nazionale della categoria, che si era tenuto l’anno scorso a Cervia. In passato aveva anche fatto parte del direttivo provinciale della Cgil di Ravenna.

"Perdiamo una persona di grande spessore e umanità – dicono Fp e Cgil di Ravenna -, è sempre stata al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori non facendo mai mancare il suo apporto. La sua vita all’interno del sindacato è sempre stata contraddistinta da un grande attivismo e impegno, partecipando sempre con grande serietà alle vertenze e alle varie iniziative. Non più tardi di un paio di settimane fa era con noi a Napoli per la manifestazione de La Via Maestra. La sua scomparsa lascia un grande vuoto". Questo il messaggio sulla pagina facebook della Funzione pubblica Cgil: "Dolcissima Karima tutta la Fp e la Cgil Ravenna si stringe attorno alla tua famiglia in un abbraccio che tu conosci bene. Ci siamo salutate sabato scorso alla manifestazione a Napoli e ora siamo troppo sconvolti anche per riordinare parole e pensieri. Però ti pensiamo con il tuo sorriso e il tuo vestito rosso, come quando in lingua araba hai aperto il congresso nazionale della Funzione Pubblica Cgil. Ciao compagna, ci hai lasciato senza parole e senza fiato".