Morta dopo l’iniezione cervicale, la puntura in un ambulatorio a Ravenna

Ravenna, 4 maggio 2025 – Sono molti i punti da chiarire sulla morte di Marianny Mayling Campos Justianiano, la 44enne di origine venezuelana da tanti anni residente a Ravenna, dove ha lavorato anche come cameriera, deceduta tra martedì e mercoledì in seguito a una iniezione cervicale.

Tanto che la procura, dopo avere aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, ha dato incarico al medico legale felsineo Matteo Tudini per procedere con tutte le verifiche necessarie. L’esame autoptico verrà eseguito in settimana. E da quello, ci si attende di capire a cosa possa essere dovuta l’improvvisa morte della donna.

La 44enne non aveva familiari o parenti in Italia. La sua salma, che si trovava in obitorio a Lugo ormai già pronta per il funerale, è stata bloccata dalla polizia su delega del pm di turno Francesco Coco.

A quel punto sono scattate le prime verifiche della squadra Mobile: non è escluso che possa venire acquisita a breve anche tutta la documentazione medica a partire da quella relativa alla iniezione presumibilmente praticata poche ore prima del decesso.

Secondo quanto finora emerso, la manovra, che rappresenta senza dubbio il centro delle verifiche anche se ci sono aspetti da chiarire pure al contorno, è stata eseguita in un ambulatorio ravennate che si trova a ridosso del centro. Sembra che la donna si fosse risolta a quella manovra per via di dolori cervicali.

In generale le iniezioni di questo tipo, o infiltrazioni, vengono eseguite per alleviare dolore e infiammazione in caso di problemi al collo: vedi cervicalgie, ernie discali, protrusioni discali o dolore radicolare che non risponde alla terapia antidolorifica.

Di fatto la donna non ha tardato a manifestare un certo malessere. A quel punto è giunta in pronto soccorso. Le sue condizioni in quel momento, soprattutto dal punto di vista cardiaco, devono essere apparse decisamente gravi: tanto che è stata indirizzata in una clinica privata del comprensorio lughese convenzionata con il servizio sanitario nazionale e che presenta strumentazioni considerate d’eccellenza proprio per crisi cardiache importanti.

Ma ormai le sue condizioni apparivano già compromesse tanto che il decesso è arrivato all’interno di quella struttura: della trafila a partire dalla iniezione, ci dev’essere senza dubbio traccia nella cartella clinica con tanto di certificato di morte, come accade quando qualcuno viene a mancare all’interno degli ospedali.

E allora torniamo all’iniezione cervicale e alla possibilità che possa avere avuto un ruolo - quello che i giuristi chiamano nesso di causalità - con il decesso. Vedi una manovra sbagliata oppure l’uso di una sostanza che abbia procurato uno choc anafilattico.

Non si può naturalmente escludere che la morte sia giunta invece per problemi pregressi presentatisi con mera coincidenza ma senza legame con quell’iniezione. Interrogativi ai quali la consulenza medico legale dovrà dare risposta.