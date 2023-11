Morta Francesca Goni, faentina sotto la torre

Un malore è risultato fatale ieri a Francesca Goni, volto molto conosciuto in città, Stella al merito del lavoro della Repubblica. La donna, nota anche per la sua nomina a Faentina sotto la Torre nel 2017, si è sentita male ieri mattina in piazza, mentre si trovava al mercato. I soccorsi sono stati purtroppo inutili: è deceduta all’ospedale poco dopo.

Nata nel 1947, era stata lungo dirigente dell’Enel, a Faenza e Bologna, prima di dedicarsi all’associazionismo e al volontariato: faceva parte del direttivo di varie associazioni fra cui Anla, Anse, Fidapa, oltre che della Federazione dei Maestri del lavoro della provincia di Ravenna. Era stata anche presidente di Faenza nel Cuore, realtà impegnata nel premiare i più meritevoli nel mondo del volontariato.

Colpita alcuni anni fa da problemi di salute, non aveva comunque diradato i suoi impegni pubblici. Nel corso della sua vita è stata particolarmente impegnata in favore della valorizzazione professionale delle cittadine, essendo cresciuta proprio in una famiglia di donne lavoratrici: nel 1952 era rimasta orfana di padre, anch’egli dipendente dell’Enel, morto pure lui proprio in piazza, durante un incidente sul lavoro. Nel recente passato aveva organizzato convegni contro la violenza sulle donne, dedicati agli anziani e alle fragilità dei minori.

Nel 2020 era stata candidata al consiglio comunale con la lista civica Per Faenza.

Lascia un marito e un figlio. La data delle esequie sarà comunicata dalla famiglia nei prossimi giorni.

f.d.