Morta in scooter, martedì l’ultimo saluto

La comunità di Fusignano piange per la prematura scomparsa di Valentina Farruggia, la 42enne parrucchiera che giovedì mattina a bordo di uno scooter ‘T-Max’, guidato dal marito, è stata vittima di un incidente. Trasportata al trauma center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena per la 42enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati e nella giornata di venerdì è morta. L’incidente è ancora al vaglio delle autorità. Lo scooterone, dove la donna era passeggera, procedeva lungo via Quarantola, la trafficata arteria stradale che collega Lugo a Fusignano, quando all’altezza della frazione di Bizzuno, una Chevrolet Spark si è immessa, provenendo da via Sant’Antonio e svoltando verso sinistra, cioè in direzione Fusignano. Lo scooter è venuto a collisione con l’auto, guidata da una donna di 45 anni, ed è finito fuori strada. Il marito della vittima è rimasto leggermente ferito, mentre per Farruggia c’è stato il vano ricovero in ospedale. La salma è visibile alla camera mortuaria del ‘Bufalini’ dalle 15 di ieri, mentre domani arriverà alla sala del commiato di Fusignano verso le 12. Il funerale si terrà martedì alle 16 partendo dalla sala del commiato per la chiesa arcipretale. Celebrata la messa, si proseguirà per il cimitero locale. La famiglia non chiede fiori, ma offerte per i figli.

Matteo Bondi Luigi Scardovi