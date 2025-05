Uccisa da una ruspa in spiaggia: tragedia a Pinarella di Cervia

Cervia, 24 maggio 2025 – Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Una donna è morta travolta e uccisa da una ruspa impegnata probabilmente nel livellamento della sabbia in seguito al maltempo di questi ultimi giorni.

Il mezzo si trovava circa all'altezza del bagno Franco in viale Italia 70/71 a Pinarella, ha travolto la donna a riva, che è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con il medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Nel luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e la Polizia locale, che stanno sentendo il bagnino di salvataggio, il quale avrebbe assistito all’investimento.

Resta da capire come mai ci fosse una ruspa intorno alle 9,30 di sabato mattina in movimento.

Una donna, di eta' compresa tra i 40 e i 50 anni, e' morta questa mattina sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, nel Ravennate, dopo essere stata investita da un mezzo di pulizia dell'arenile. Secondo quanto appreso, la vittima era stesa sulla battigia a prendere il sole quando e' stata travolta dal veicolo, forse in manovra di retromarcia. L'operatore, accortosi di quanto accaduto, e' sceso e ancora sotto choc ha urlato, attirando l'attenzione del bagnino di salvataggio, per poi allontanarsi. Sul posto sono cosi' intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il corpo e' irriconoscibile e sono in corso accertamenti per l'identificazione da parte della polizia, dei carabinieri, della Polizia Locale e della Guardia Costiera