Ravenna: morta a 30 anni, i dubbi sull’intervento dell’automedica

Bologna, 8 maggio 2023 - Chiarire come è morta una 30enne di Lugo, in provincia di Ravenna, per capire se sia attribuibile anche al non tempestivo intervento dell'automedica, evento da considerare “non eccezionale” alla luce del vasto territorio che quest'ultima deve coprire.

A chiederlo, in un'interrogazione alla Regione, è stata Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia).

"Tra il 12 e 13 aprile scorso, intorno alla mezzanotte, a San Bernardino di Lugo, è stato richiesto l'intervento del 118 per soccorrere una ragazza di 30 anni, senza particolari patologie, per perdita di coscienza: sono intervenute sul posto l'ambulanza 'Conselice 28' e l'unica automedica disponibile, quest'ultima giunta con ritardo giudicato eccessivo e la ragazza è purtroppo deceduta durante il primo soccorso sul posto”, riferisce Evangelisti

“L’Ausl ha sospeso l'operatore dell'automedica, ritenendolo colpevole di avere praticato manovre errate e considerando che una corretta manovra di disostruzione delle vie aeree avrebbe potuto salvare la vita della ragazza", sono gli ulteriori dettagli forniti sulla tragedia dalla consigliera regionale.

Da qui l'atto ispettivo per capire se vi siano legami tra il decesso e la lunga attesa dell'arrivo del mezzo di soccorso e per sapere dall'esecutivo regionale “se ritenga necessario ripristinare il sistema di soccorso pre-ospedaliero ante rimodulazione dell'Ausl Romagna”.

In particolare la rimodulazione delle automedica "ha comportato l'eliminazione del mezzo del 118 dell'ospedale 'Umberto I’ di Lugo e contemporaneamente lo spostamento della partenza di quello di Faenza a Cotignola. L'unica vettura rimanente deve pertanto coprire la Bassa Romagna e la Romagna Faentina, ma anche Modigliana e Tredozio”.

A stretto giro, è arrivata la replica dell’Ausl.

"In primo luogo, la chiamata al 118 riferiva di una persona giovane che era svenuta e che al momento della chiamata stessa parlava. Per tale motivo è stata inviata, come da protocollo di centrale, un’ambulanza in codice giallo, criticità che non richiede invio contemporaneo dell’automedica. All’arrivo del mezzo di soccorso, l’infermiere ha effettuato la prima valutazione ed in pochi minuti la situazione è peggiorata con perdita delle funzioni vitali, motivo che ha portato alla attivazione di mezzo medicalizzato”, è la ricostruzione dell’Azienda sanitaria.

“L’automedica è stata allertata a questo punto e ha impiegato 16 minuti dalla partenza per arrivare sulla paziente. – puntualizza l’Ausl - Il quadro clinico purtroppo era tale che già alla prima valutazione del tracciato cardiologico non vi erano margini di manovra tali da assicurare la ripresa della paziente stessa”.

L’Ausl contesta la ricostruzione di Evangelisti: “Non è possibile affermare che la ‘manovra di disostruzione delle vie aeree’, messa peraltro in atto dall’infermiere intervenuto per primo, avrebbe potuto salvare la vita alla paziente”.

L’Azienda sanitaria chiarisce anche i contorni della sospensione dell’operatore: l’analisi dell’intervento, che avviene di prassi in casi di particolare criticità come quello di Lugo, “ha portato a rilevare elementi di mancata applicazione di procedure operative da parte dell’infermiere che non hanno comunque determinato causalità diretta con il decesso della paziente, sottoposta a manovre rianimatorie prolungate anche dopo l’arrivo del medico”.