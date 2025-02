Morta Maria Godoli, il saluto dei dipendenti

Il supermercato si ferma per tre quarti d’ora per ricordare la sua storica titolare, morta nei giorni scorsi. È successo ieri al Conad City di Ponte Nuovo, sulla Romea Sud, tra le 14.15 e le 15: a quell’ora il carro funebre, sul percorso per l’ultimo saluto, si è fermato per un ultimo saluto. E così tutti i dipendenti sono usciti, hanno tirato giù la saracinesca e hanno interrotto il loro lavoro per ricordare Maria Godoli, storica titolare dell’esercizio commerciale oggi gestito dalla figlia, che per molti anni ha accolto i clienti. La sua è stata una delle prime attività ad aprire nel quartiere e difatti a Ponte Nuovo tanti la ricordano: per questo, oltre ai dipendenti, ieri erano presenti anche diversi residenti della zona.

Maria Godoli, vedova Nicosanti, aveva 86 anni e già da un paio d’anni non si vedeva più al lavoro nel supermercato. Finché ha potuto, però, è sempre stata presente nella sua attività. Si è spenta sabato dopo una lunga malattia.