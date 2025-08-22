Morta Patrizia Betti, Bagnacavallo in lutto per la presidente dell’associazione ‘Doremi’

Bagnacavallo (Ravenna), 22 agosto 2025 - Ha destato grande impressione e profondo cordoglio nei confronti dei suoi famigliari, la scomparsa, avvenuta la notte scorsa in seguito ad una malattia, di Patrizia Betti, 66 anni, presidente dell’associazione musicale ‘Doremi’ e responsabile della Scuola comunale di musica di Bagnacavallo. Nata a Bagnacavallo il 19 novembre 1958, ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento e alla diffusione della musica. Diplomata in pianoforte sotto la guida di Alberto Frabetti, ha iniziato a insegnare nel 1980 presso la Scuola comunale di musica di Bagnacavallo - dove ha ricoperto per decenni il ruolo di responsabile organizzativa dei corsi - scuola che ha frequentato ininterrottamente anche come allieva dall’età di sei anni. Dal 1985 ha svolto un’intensa attività di educazione musicale nelle scuole dell’infanzia e primarie della Bassa Romagna.

Nel 1999 ha fondato, insieme ad altri colleghi, l’associazione musicale Doremi, di cui era presidente, portando avanti laboratori, corsi e iniziative di grande valore educativo e culturale. Appassionata di coralità, ha fondato e diretto dal 2008 il gruppo vocale ‘Coristi per caso’ di Bagnacavallo e ha guidato il coro della chiesa di Voltana, paese nel quale viveva. Ha collaborato con associazioni culturali e di volontariato, intrecciando musica, educazione e impegno civile. Per oltre vent’anni è stata l’organizzatrice e l’anima della ‘Città dei bambini’ di Bagnacavallo. Figura di riferimento per generazioni di allievi e colleghi, Patrizia Betti ha unito rigore professionale e passione educativa, lasciando un segno profondo nella vita musicale della comunità di Bagnacavallo e della Bassa Romagna. “La nostra comunità – è il ricordo del sindaco Matteo Giacomoni – perde con lei una figura che ha dato moltissimo alla vita culturale e musicale di Bagnacavallo.

Cuore e guida dell’associazione musicale Doremi, ha gestito con passione e competenza la Scuola comunale di musica, formando generazioni di giovani e trasmettendo a tutti l’amore per la musica. La sua dedizione, la capacità di coinvolgere bambini e famiglie, l’entusiasmo con cui ha promosso progetti, concerti e attività didattiche resteranno un patrimonio prezioso per la città. Di Patrizia desideriamo poi ricordare lo spirito di collaborazione con il Comune, in particolare con l’Ufficio Cultura, l’impegno trasversale in tante associazioni di volontariato e l’innata capacità di creare ponti e relazioni, il cui frutto più prezioso è stata sicuramente l’esperienza della ‘Città dei bambini’.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità esprimo la più sentita vicinanza ai familiari e a quanti hanno condiviso con lei un percorso di lavoro e di amicizia”. Le esequie di Patrizia Betti., che risiedeva a Voltana e che lascia il marito Gianfranco Ferri, la figlia Francesca, la sorella Lucia ed il fratello Tiziano, si terranno lunedì prossimo, con partenza alle 14 dalla camera mortuaria di Lugo – dove le si potrà rendere omaggio dalle 9 di domenica 24 – per il cimitero di San Bernardino. Nell’esprimere profondo cordoglio, anche la comunità parrocchiale di Voltana ricorda Patrizia come “persona molto generosa per il servizio svolto a favore della nostra chiesa come musicista. Ai famigliari tutti le più sentite condoglianze. Questa sera (venerdì) nella chiesa allestita presso la Casa del Bambino (in via Pastrorella a Voltana), in suo suffragio ci sarà alle 19.30 il Rosario ed alle 20 una messa.