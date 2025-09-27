Morta sui binari del treno. Mazzo di fiori in campo per ricordare Giulia

Giulia Valgimigli, la barista 25enne morta mercoledì sera a Pinarella di Cervia dopo essere stata urtata da un treno in corsa e poi scaraventata contro un ostacolo fisso, è stata ricordata con commozione anche dal mister dei miracoli del Forlì Calcio. La giovane per un paio d’anni aveva lavorato al Serial Burgher, il locale all’interno dello stadio forlivese ’Morgagni’: "Queste sono giornate tristi – ha detto ieri mister Alessandro Miramari nella conferenza stampa di presentazione del match di oggi a Pontedera –. Giulia ci accoglieva sempre con il suo splendido sorriso durante le pause pranzo degli allenamenti. Questa notizia ci ha scioccato. Siamo tutti scossi. Vogliamo mandare un abbraccio ai suoi famigliari".

Domenica 5 ottobre alle 17.30, prima della sfida dei Galletti contro il Guidonia Montecelio al ’Morgagni’, Giulia verrà ricordata dai giocatori biancorossi con un mazzo di fiori al centro del campo. La società ha anche preparato una maglia con il suo nome. I funerali sono stati fissati oggi a Forlì per le 14.30; la funzione religiosa sarà nella chiesa di San Giovanni Evangelista di via Mario Angeloni. Dopo la messa, la salma proseguirà per il cimitero di Bussecchio. Il nulla osta alla sepoltura dalla procura ravennate è giunto in tempi molto rapidi. Del resto non sembra esserci alcun aspetto da chiarire sul decesso della 25enne: si è trattato di un incidente. Secondo quanto accertato dagli agenti della Polfer, tutto è accaduto verso le 21.30. A quell’ora, come emerso sia dalla testimonianza del macchinista del regionale Bologna-Rimini che da quella del fidanzato della ragazza - un giovane residente a Forlì e di origini sudamericane -, i due stavano camminando speditamente a fianco della massicciata per raggiungere il camping dove erano ospiti. Una sorta di scorciatoia insomma rivelatasi fatale.

Per un qualche motivo la ragazza non ha sentito arrivare il treno: è stata colpita non distante dal passaggio a livello dell’area della Malva sud e scaraventata contro una grata in un rimpallo mortale. Illeso invece il ragazzo che in quel momento si trovava non vicino a lei. Il giovane, comprensibilmente sotto choc quando gli agenti lo hanno ascoltato, deve avere realizzato quanto stava accadendo o dalle urla della ragazza o dal rumore dell’impatto contro il convoglio. Il fatto che il treno non si trovasse in stazione, non ha reso nemmeno necessari eventuali accertamenti sulla sua velocità. In ogni caso i poliziotti hanno subito avvisato il pm di turno Raffaele Belvederi.