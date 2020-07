Ravenna, 22 luglio 2020 - L’omicidio volontario con dolo eventuale è stato derubricato in morte come conseguenza di altro reato per l’amica che gli passò la dose letale di metadone. E in omissione di soccorso aggravata per gli altri tre amici presenti quella notte con lui. Così ha deciso la Corte d’Assise d’Appello di Bologna per i quattro giovani accusati di avere abbandonato lo studente 19enne Matteo Ballardini, ormai in evidente overdose, dentro a un’auto lasciata apposta in un parcheggio fuori mano di Lugo, nel Ravennate, là dove il ragazzo era stato trovato morto nel primo pomeriggio del 12 aprile 2017 dopo diverse ore di agonia.

In primo grado davanti al Gup di Ravenna, al termine del rito abbreviato, la 23enne Beatrice ‘Bea’ Marani di Lavezzola, ancora ai domiciliari in una comunità di recupero forlivese, era stata condatta a 15 anni e 4 mesi di reclusione: per lei ora pena finale di quattro anni e 10 mesi, ovvero un anno e mezzo per lo spaccio (riconosciuta la lieve entità) e tre anni e quattro mesi per morte come conseguenza di altro reato. La giovane è stata inoltre assolta dall’accusa di avere calunniato un ragazzo magrebino per la droga letale. Per quanto riguarda il 29enne Leonardo Morara di origine brasiliana ma residente a Lugo, ovvero il giovane che nel pomeriggio del 12 tornando all’auto trovò il 19enne morto, in primo grado erano stati inflitti 14 anni e 20 giorni di reclusione: ora diventati un anno (con pena sospsa) per spaccio di cocaina e omissione di soccorso aggravata dalla morte, con conseguente revoca dei domiciliari. Infine per il 23enne Giovanni Simone Palombo, di Lugo, e per il 26enne Ayoub Kobabi, di origine marocchina ma residente a Lugo, chiamati all’auto di Balla dalla 23enne in seconda battuta, in primo grado erano state irrogate pene rispettivamente di 9 anni 4 mesi 20 giorni e di 9 anni 4 mesi, ora diventate di otto mesi (con pena sospesa) sempre per omissione di soccorso aggravata. Infine è stata disposta la trasmissione atti per un altro ragazzo implicato nella vicenda.

In aula, oltre ai genitori del defunto parte civile con l’avvocato Alberto Padovani, erano presenti gli imputati Marani e Morara. Il sostituto Pg bolognese Valter Giovannini aveva chiesto per tutti e quattro la conferma delle condanne ritenendo provato il dolo eventuale dell’omicidio.

Lo stesso Pg, all’esito della sentenza, ha precisato che “leggeremo con attenzione le motivazioni”, che verranno depositate entro 60 giorni, “e valuteremo se proporre il ricorso in Cassazione”. Soddisfatte invece le difese rappresentate dagli avvocati ravennati Fabrizio Capucci, Carlo Benini, Nicola Laghi e Raffaele Coletta: a loro avviso, i giudici bolognesi hanno riconosciuto il giusto inquadramento giuridico dei fatti.