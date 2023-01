Morte Ballardini, appello bis fissato a fine febbraio

Prenderà il via a fine febbraio l’appello bis per la morte del 19enne lughese Matteo Ballardini. La Cassazione aveva infatti annullato la sentenza di secondo grado con la quale si era stabilito che quello dello studente, deceduto per overdose da metadone il 12 luglio 2017, non era un omicidio volontario con dolo eventuale, come sosteneva l’accusa e come aveva stabilito, a Ravenna, la sentenza di primo grado. Imputati sono quattro amici del ragazzo che, secondo le indagini della Squadra mobile, quella notte lo avevano abbandonato nella vettura parcheggiata fuori mano, dove il 19enne era poi morto dopo lunga agonia. Il presidente della seconda sezione della Corte d’appello d’assise ha fissato la prima udienza solo per la costituzione della parti e per le questioni preliminari, a questa ne seguiranno altre. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Nicola Laghi, Raffaele Coletta, Fabrizio Capucci e Carlo Benini. In primo grado avevano subito condanne tra 9 e 15 anni, in appello ridotte sensibilmente. Eppure, i giudici della Cassazione hanno chiesto un secondo processo di appello ritenendo che quella notte la cessione di metadone avesse messo "in pericolo concreto il diritto alla salute" di quel giovane, inoltre la situazione avrebbe dovuto essere "percepita dai presenti in modo inequivocabile" alla luce del manifestarsi di un "prolungato stato di coma o di intenso torpore". Per questo avevano deciso di bocciare la decisione dei giudici bolognesi di escludere l’omicidio volontario con dolo eventuale. E ora è tutto da rifare.