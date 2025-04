Morte del medico Danilo Molducci: "Ecco perché dovete condannare il figlio"

Il figlio del defunto, "animato da un movente economico", aveva "programmato ed eseguito l’omicidio del padre" ricorrendo a "plurimi depistaggi per veicolare i sospetti sulla badante". Per il pm Angela Scorza, va insomma riformata con una condanna la sentenza di assoluzione pronunciata dalla corte d’assise di Ravenna il 3 giugno scorso per la morte del 67enne Danilo Molducci, storico medico di Campiano deceduto nella sua camera da letto il 28 maggio 2021 a causa, sostiene la procura, di un avvelenamento da sovradosaggio di quegli stessi farmaci che lui già assumeva.

La richiesta della pubblica accusa è rivolta a uno solo dei due imputati: il figlio del medico, il 42enne Stefano Molducci di Terra del Sole (avvocato Claudia Battaglia), per il quale a suo tempo era stato chiesto l’ergastolo. Mentre per quanto riguarda il ruolo della badante coimputata, la 54enne romena Elena Vasi Susma (avvocato Antonio Giacomini), già durante le requisitoria c’era stato un cambio di inquadramento: da esecutrice materiale del piano, a vittima delle pianificazioni del 42enne. Per lei insomma l’assoluzione è orma passata in giudicato.

Nel suo ricorso, il pm è partito dal movente attribuendo sul punto "carenza ed erroneità" alle motivazioni assolutorie. Già dal 2008 il dottor Molducci "aveva affidato al figlio", esperto di trading on line, "la gestione del suo patrimonio finanziario". Ma il 42enne, "nel corso degli anni, aveva spostato il danaro ai conti intestati solo a lui", come indica la consulenza disposta dal pm. Sulla base soprattutto di appunti del defunto, l’accusa ha dedotto che i rapporti tra i due "erano pessimi" e che "la ragione principale del conflitto, risiedeva nella preoccupazione" del medico "di perdere il suo patrimonio", circa 2,5 milioni di euro, a causa di quello che è stato decritto come "comportamento predatorio del figlio". In questo contesto, il padre si era affidato sia a un legale che a un investigatore privato: "L’imputato aveva quindi una serie di ragioni per temere che l’iniziativa lo potesse obbligare a restituire il danaro".

Il piano del 42enne - prosegue il ricorso - era passato attraverso vari escamotage per indurre la bussola delle indagini a puntare verso la badante: ovvero "il ritardo" con cui era giunto a casa del padre agonizzante; la "sparizione di medicinali"; e la "richiesta di autopsia". Quella mattina la badante, rilevando un peggioramento delle condizioni del 67enne, aveva chiamato 4 volte il 42enne e una volta il 118. Il figlio era giunto a Campiano due ore e 10 minuti dopo la prima telefonata. Aveva poi spiegato di avere pensato che il padre non stesse poi così male e che, a causa di una indisposizione fisica, non era riuscito a partire prima delle 10.10. Ma per il pm quelle manovre puntavano a "costituirsi un alibi" e a "veicolare i sospetti" sulla badante la quale, giusto un paio di giorni prima, aveva subìto una perquisizione per false ricette con prescrizioni per le benzodiazepine. Il farmaco da tenere d’occhio era però un altro: l’amlodipina (un antipertensivo).

Per il pm il 42enne in uno dei due giorni precedenti, lo aveva somministrato al padre "in sovradosaggio": e così ora "aveva la prioritaria necessità di non trovarsi nell’abitazione" mentre il 67enne "stava morendo". Su questo fronte, "la Corte sposa acriticamente le dichiarazioni rese dall’imputato nell’ottica di tutela della badante". Vedi la scatole di benzodiazepine che il 42enne aveva "prelevato dall’abitazione del padre collocandole però nella propria cantina". In realtà aveva fatto sparire le "scatole di amlodipina". Su questo, esiste un "riscontro logico: i verbali di perquisizione del 26 maggio e del 2 giugno 2021: in nessuno c’è amlodipina, seppure cercata". In totale "tre scatole mai trovate". Lo stesso pomeriggio del 28 "si era recato dal medico di base del padre per chiedere l’autopsia a tutela della badante indagata per ricette false". Una richiesta "né ingenua né autolesionistica: ma funzionale a fissare i sospetti su Susma dato che lui sapeva che sarebbero state trovate le benzodiazepine" delle quali il padre abusava da tempo. E a "depistare le indagini sul farmaco utilizzato per avvelenare il padre: l’amlodipina". In definitiva per il pm, l’errore dei giudici è stato essersi limitati "a una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi" arrivando a una visione parziale per la quale ora si chiede però rimedio in appello

Andrea Colombari