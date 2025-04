Morte di Balla, processo sul metadone da rifare

La corte d’appello di Bologna martedì scorso ha chiesto di risentire due testimoni in merito al metadone che uccise lo studente 19enne Matteo ‘Balla’ Ballardini il 12 aprile 2017 a Lugo dopo diverse ore di agonia trascorse da solo nella sua auto. Si tratta dell’allora direttrice delle Dipendenze Patologiche di Ravenna, Deanna Olivoni. E di un dirigente medico dello stesso settore, Giovanni Greco. I due, già ascoltati nel corso del procedimento, verranno sentiti a fine maggio sulle procedure terapeutiche legate al metadone.

Tre le imputate, tutte assolte il 17 marzo del 2022 dal tribunale di Ravenna, "perché i fatti non sussistono", in relazione al metadone uscito dal Sert ravennate per mano di Beatrice ‘Bea’ Marani, giovane di Lavezzola accusata di avere passato all’amico 19enne la dose che alla fine lo uccise perché gli altri ragazzi con lui, Bea compresa, non avvisarono i soccorsi. Nello stralcio sul metadone, la ragazza, difesa dall’avvocato Fabrizio Capucci, era stata chiamata in causa quale "richiedente-beneficiaria".

Assieme a lei in concorso, figura la zia Cosetta Marani "nel ruolo di intermediaria" (sempre avvocato Capucci) e Monica Venturini quale "pubblico ufficiale e medico in servizio al Sert di Ravenna" (avvocati Alessandra Marinelli e Sandra Vannucci). L’Ausl Romagna è costituita parte civile con l’avvocato Valerio Girani. Tre le imputazioni a vario titolo: falso, prescrizione abusiva di stupefacenti e peculato.

Le indagini della polizia si erano focalizzate sulla gestione del metadone perché durante l’inchiesta principale, quella sulla morte di Balla, era emerso che Bea, "figlia di due infermieri e nipote di un medico in servizio in strutture sanitarie regionali", poteva disporre di un "quantitativo di metadone spropositato", compreso il flaconcino trovato vicino al corpo del 19enne. In un messaggio Whatsapp scambiato con Balla poco prima della morte, la giovane aveva affermato: "Di metadone ne ho quantità industriali". Gli inquirenti avevano elencato possibili anomalie, a partire dal fatto che la ragazza "fosse stata presa in carico dal Sert di un comune diverso da quello di residenza". Ma pure che il suo caso non fosse "mai stato condiviso tra colleghi"; che le fosse "stato garantito un super-anonimato" a cui lei non aveva formalmente dato consenso; che la maggior parte delle volte a ritirare i farmaci fosse la zia, ex dirigente infermieristico all’Asl di Imola, e senza formale delega.

Secondo le motivazioni assolutorie del giudice Andrea Chibelli, "la legge abilita alla libertà di terapia" in ragione della "scienza e coscienza" del medico, compresa anche frequenza e tipologia dei controlli per vagliare l’efficacia dei trattamenti. E in quanto alla prescrizione del metadone, nel dibattimento non era emerso che fosse sprovvista di "giustificazione terapeutica nella tossicodipendenza della paziente". Da ultimo, dalle testimonianze in aula era emerso che chiedere l’anonimato era "prassi consolidata". Il ricorso contro l’assoluzione, era stato firmato dai pm Daniele Barberini e Marilù Gattelli.

Andrea Colombari