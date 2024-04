Morte di Ballardini, sono definitive le condanne

La Cassazione ha dichiarato inammissibili gli unici due ricorsi presentati mettendo così la parola fine, dopo esattamente sette anni, al caso giudiziario legato alla morte di Matteo ‘Balla’ Ballardini, lo studente 19enne deceduto per overdose da metadone dopo 13 ore di agonia il 12 aprile 2017 a Lugo nella sua auto lasciata di proposito in un parcheggio fuori mano dai quattro giovani assieme a lui la notte precedente.

Per due di loro, visto che né la procura generale né le rispettive difese avevano proposto ricorso, le condanne erano già passate in giudicato a fine ottobre scorso. A partire dai sette anni inflitti in totale nell’appello-bis alla 26enne di Lavezzola Beatrice ‘Bea’ Marani la quale, secondo le indagini della polizia coordinate dal pm Marilù Gattelli, aveva fornito al 19enne le boccette di metadone rivelatesi fatali e arrivate dal Sert di Ravenna nell’ambito di un programma terapeutico aperto in anonimato: un comportamento, quello della ragazza (oggi operatrice socio sanitaria difesa dall’avvocato Fabrizio Capucci), inquadrato come morte come conseguenza di altro reato, lo spaccio appunto.

La condanna era già passata in giudicato anche per il 26enne Giovanni Simone Palombo di Lugo (avvocato Raffaele Coletta): ovvero 3 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione per omicidio colposo aggravato.

Per quanto riguarda il 32enne Leonardo Morara di Lugo (avvocato Carlo Benini), era stato depositato ricorso in Cassazione ma solo per il mancato riconoscimento della continuazione tra la pena inflitta per la cessione di droga e quella per l’omicidio colposo aggravato: per lui la

pena finale nell’appello-bis, ora dunque definitiva, ammonta a 5 anni 3 mesi e 10 giorni.

Infine il 29enne Ayoub Kobabi (avvocato Nicola Laghi) di origine marocchina ma residente a Lugo, nell’appello-bis aveva rimediato 3 anni 4 mesi forte del fatto che l’accusa gli avesse attribuito un ruolo minore nell’accaduto con aggravanti ritenute equivalenti alle attenuanti. Nonostante ciò, lui era stato l’unico ad avere chiesto un nuovo processo. Per quanto riguarda la parte civile - i genitori del defunto tutelati dall’avvocato Alberto Padovani - già a suo tempo aveva manifestato l’intenzione di non fare ricorso. "Mi sembra una sentenza equilibrata – aveva detto il loro legale a caldo dopo l’ultimo appello – e mi fa piacere abbiano riconosciuto una condotta omicidiaria seppure nella forma colposa ma più grave: ovvero con previsione dell’evento, cioè molto vicina alla linea di confine con il dolo eventuale. Auspico ora che sia finita qui, senza ulteriore ricorso di nessuno".

La vicenda giudiziaria legata alla morte del 19enne, aveva oscillato tra l’omicidio volontario con dolo eventuale uscito in primo grado a Ravenna al termine del rito abbreviato. E la semplice omissione di soccorso di un ragazzo in difficoltà, delineata nel primo appello bolognese. Alla fine il 18 aprile dell’anno scorso, dopo più di tre ore di camera di consiglio, la corte d’assise d’appello-bis di Bologna aveva perlopiù inquadrato i fatti come

omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento: un inquadramento che a questo punto risulta essere definitivo.

