Morte di Matteo Ballardini Nell’appello bis di Bologna condannati i quattro amici "Fu omicidio colposo"

Non si era trattato di un omicidio volontario con dolo eventuale. Ma nemmeno di una semplice omissione di soccorso di un ragazzo in difficoltà, un po’ come accadrebbe voltandosi dall’altra parte di fronte a un incidente stradale incrociato per caso sulla via. Dopo più di tre ore di camera di consiglio – e sei anni dopo i fatti -, nel primo pomeriggio di ieri la corte d’assise d’appello di Bologna ha perlopiù inquadrato come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento, il decesso di Matteo ‘Balla’ Ballardini, lo studente di 19 anni morto per overdose da metadone dopo 13 ore di agonia il 12 aprile 2017 a Lugo nella sua auto lasciata di proposito in un parcheggio fuori mano dai quattro giovani assieme a lui la notte precedente. La pena più alta (7 anni in totale) è stata inflitta a Beatrice ‘Bea’ Marani, la 26enne di Lavezzola che aveva fornito al 19enne le boccette di metadone rivelatesi fatali e arrivate dal Sert di Ravenna nell’ambito di un programma terapeutico aperto in anonimato: un comportamento, quello della ragazza (oggi operatrice socio sanitaria), inquadrato come morte come conseguenza di altro reato, lo spaccio appunto.

Per il 32enne Leonardo Morara di Lugo, compreso un contestato spaccio già passato in giudicato, pena finale di 5 anni 3 mesi e 10 giorni per omicidio colposo aggravato. Stesso reato attribuito al 26enne Giovanni Simone Palombo di Lugo (3 anni 6 mesi e 20 giorni) e al 29enne Ayoub Kobabi di origine marocchina ma residente a Lugo (3 anni 4 mesi). La differenza matematica tra le condanne inflitte ai due, ai quali la stessa accusa aveva attribuito un ruolo minore nell’accaduto, sta nelle attenuanti generiche: la corte bolognese, presieduta dal giudice Donatella Di Fiore, ha deciso che debbano essere meno importanti delle aggravanti per il primo ragazzo ed equivalenti per il secondo. Il sostituto procuratore generale Licia Scagliarini aveva chiesto pene tra 6 anni 2 mesi 20 giorni e 9 anni 4 mesi inquadrando l’accaduto nel solco dell’omicidio volontario con dolo eventuale. Lo stesso aveva fatto in primo grado a Ravenna il gup Janos Barlotti al termine del rito abbreviato infliggendo pene comprese tra 15 anni 4 mesi e 9 anni 4 mesi. Nel primo appello, la corte bolognese aveva cambiato l’inquadramento giuridico della vicenda introducendo per tre degli imputati, cioè tutti quelli allertati dalla Marani dopo i primi segnali di malessere manifestati dal 19enne, la sola omissione di soccorso: ciò aveva portato a riformare la sentenza con pene tra 8 mesi e 4 anni 10 mesi. La decisione era stata poi bocciata dalla Cassazione che aveva restituito il fascicolo a un appello-bis dando, tra le altre cose, indicazioni per una perizia medico-legale sulle ultime ore del giovane lughese. "Mi sembra una sentenza equilibrata – ha detto l’avvocato Alberto Padovani, parte civile per i genitori del ragazzo – e mi fa piacere abbiano riconosciuto una condotta omicidiaria seppure nella forma colposa ma più grave: ovvero con previsione dell’evento, cioè molto vicina alla linea di confine con il dolo eventuale. Auspico ora che sia finita qui, senza ulteriore ricorso di nessuno". Fabrizio Capucci, legale della Marani, ha precisato di avere apprezzato "lo sforzo intellettuale dei giudici: hanno guardato bene tutti gli atti. Per quanto riguarda la qualificazione del reato, è senza dubbio giusto un colposo". Del resto "ho sempre detto che Beatrice non doveva essere assolta ma condannata per quanto accaduto quella notte. Mi riservo di leggere le motivazioni circa la quantificazione della pena". In quanto ai genitori della vittima, "ho due figli: posso capire cosa significhi perdere un figlio di quell’età. Nessuno potrà ridare vita a Matteo, ma se fosse passato il dolo eventuale, oltre a quella del ragazzo, avremmo rovinato pure le vite di altri tre giovani". Nicola Laghi, per Palombo e Kobabi, ha parlato di "sentenza equilibrata: accoglie la nostra tesi per quanto riguarda l’elemento soggettivo. Vedremo se impugnare o meno". Anche per Carlo Benini (per Morara) siamo di fronte a una "sentenza equilibrata: i giudici hanno riconosciuto che non si era trattato di una situazione dolosa".

Andrea Colombari