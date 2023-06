Morte Elisa Rossi, l’autopsia sul corpo dell’insegnante caduta in mare: il funerale a Classe

Ravenna, 10 giugno 2023 – È stata eseguita ieri mattina l’autopsia sul corpo di Elisa Rossi, l’insegnante 51enne deceduta nella notte tra venerdì e sabato scorsi al circolo nautico di Marina di Ravenna a margine di una giornata in barca con amici. A occuparsi dell’esame, dopo il conferimento dell’incarico da parte del pm di turno Silvia Ziniti, è stato il medico legale Giovanna Del Balzo di Verona, alla presenza dei consulenti tecnici di parte dottor Giuseppe Venturini per i familiari, tutelati dagli avvocati Giovanna Gasdìa e Beatrice Maglioni, e la dottoressa Sara Benedetti per la responsabile del servizio di prevenzione e protezione del circolo rivierasco, difesa dall’avvocato Giovanni Scudellari. La donna, insieme al presidente del circolo difeso dall’avvocato Isotta Farina, è indagata per omicidio colposo in cooperazione in attesa della relazione dell’autopsia. Il medico legale dovrà stabilire se la morte di Elisa Rossi, che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti è avvenuta dopo una caduta in acqua da un pontile sul quale era uscita a fumare mentre preparava la cena per gli amici, sia giunta per annegamento e se, in questo caso, la caduta sia stata influenzata da un mancamento, o per altra causa. E tra le ipotesi a questo proposito c’è quella di un improvviso malore con conseguente ma ininfluente caduta in acqua. Infine, come da prassi, verranno effettuati esami sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche. In seconda battuta la procura dovrà accertare se la struttura in questione avesse l’obbligo o meno di contenere dotazioni in grado di prevenire situazioni di questo tipo: vedi camminamenti antiscivolo con certe caratteristiche o balaustre anticaduta con precise indicazioni su altezza e forma.

L’improvvisa morte di Elisa Rossi, vicepreside dell’istituto comprensivo ‘Guido Novello’ e insegnante di italiano alla primaria ‘Giovanni Pascoli’ di Ravenna, ha determinato incredulità e sgomento nel mondo della scuola ravennate e non solo. Del resto le sue capacità professionali e umane, la vedevano molto apprezzata dai colleghi, dai genitori e dagli alunni i cui disegni sono stati pubblicati nel bollettino dell’istituto ‘Novello’.

Intanto, in attesa del nulla osta della procura e dunque della fissazione della data dei funerali, la famiglia ha deciso che la cerimonia funebre per Elisa si terrà nella basilica di Sant’Apollinare in Classe. E le offerte andranno al reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna.