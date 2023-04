Morte in Unigrà, assolto l’unico imputato

È stato assolto perché il fatto non sussiste l’unico imputato per la morte di Emiliano Orlandi, il lavoratore 37enne che il 6 giugno 2020 aveva perso la vita in un infortunio verificatosi all’Unigrà di Conselice. Si tratta di un manovratore di 38 anni, originario di Bagnacavallo ma residente a Faenza e difeso dall’avvocato Francesco Barone, che era stato rinviato a giudizio per omicidio colposo, come richiesto dal pm titolare del fascicolo Antonio Vincenzo Bartolozzi. Ieri mattina in tribunale a Ravenna, con pm d’udienza Angela Scorza, il gup Janos Barlotti, che sostituiva la collega Sabrina Bosi, ha assolto il 38enne.

L’uomo, durante la precedente udienza di gennaio, davanti al giudice aveva ribadito quello che aveva sempre sostenuto sulla tragica morte del suo collega. Aveva cioè ammesso di averlo aiutato, a specifica richiesta, con un carrello elevatore a entrare nel macchinario inceppato che poi lo avrebbe stritolato. E aveva ribadito che quella in buona sostanza era una manovra non certo inedita ma già eseguita altre volte là dentro.

L’infortunio mortale si era verificato verso le 16.15 del 6 giugno 2020. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, a un certo punto nel reparto di frazionamento degli olii alimentari, erano rimaste chiuse le porte del serbatoio che riceve il grasso dopo la separazione della parte liquida. Il 37enne allora era entrato nella sala filtri dell’impianto e aveva deciso di muoversi manualmente per sbloccare l’impasse: si era infilato in una vasca e, per farlo, era salito su una pedana di legno che il 38enne, con un carrello elevatore, gli aveva sollevato quel tanto. Quindi, continuando a parlare con il collega, si era spostato in avanti finendo però con l’essere schiacciato tra la paratìa e la parete interna a causa dell’improvvisa ripartenza del macchinario. Il manovratore nell’udienza di gennaio aveva ripercorso quei momenti dal punto in cui le porte si erano bloccate per continuare con la richiesta del collega di alzarlo e concludere con l’istante della tragedia.

In un primo momento, al termine degli accertamenti, la Procura aveva notificato un avviso di garanzia a tre persone. Oltre al 38enne, il legale rappresentante e il direttore generale dello stabilimento per i quali il pm aveva optato per uno stralcio in attesa di archiviazione. Ieri è arrivata l’assoluzione per il manovratore perché il fatto non sussiste.

Milena Montefiori