Morte nel rogo in villa: "La madre soffriva in silenzio, era lei che aiutava la figlia"

Un lampo di fuoco, le fiamme che divorano il piano terra di una dimora secolare e con essa due vite segnate da un destino di solitudine. Così si è consumata la tragedia della scorsa notte a Masiera di Bagnacavallo, nella campagna della bassa Romagna, dove madre e figlia, Giuseppina Fiumi, 95 anni, e Maria Teresa Santoni, 69, sono morte nell’incendio della loro abitazione storica di via Carraia Ballotta. Una casa piena di libri e di memorie, ma anche di fragilità, trasformata in trappola letale poco prima delle 22 di lunedì.

Le due donne sono state trovate senza vita nello stesso piano: la figlia carbonizzata sul letto, la madre riversa a terra, vicina a una porta, probabilmente nel tentativo estremo di salvarla. Secondo la prima ipotesi, il fuoco sarebbe partito da una sigaretta dimenticata accesa da Maria Teresa, che fumava molto, anche a letto. Le fiamme si sono propagate velocemente alimentate dai volumi accumulati ovunque. Escluso il corto circuito: la cucina non è stata toccata. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e disposto accertamenti tecnici, mentre il nucleo specializzato dei vigili del fuoco di Bologna ha già effettuato i primi rilievi.

I vicini sono stati i primi a dare l’allarme. Hanno visto le lingue di fuoco uscire dalle finestre al piano terra, hanno tentato con l’acqua dei giardini, ma era già troppo tardi. "Abbiamo provato a entrare, ma non c’era nulla da fare", raccontano. Un giovane del vicinato, Leonardo, ha cercato coraggiosamente di portare soccorso, mentre gli altri chiamavano i pompieri. Ma la porta del destino era già chiusa.

La tragedia appare come l’ultimo capitolo di una vita familiare segnata da lutti e chiusura. Giuseppina Fiumi, vedova di un ex diplomatico italiano in Belgio, aveva già perso due figli, Daniele e Luigi, e il marito poco dopo il ritorno in Romagna, quarant’anni fa, dopo il pensionamento di lui. Delle sorelle del marito non resta più nessuno. Solo un nipote di Giuseppina, atteso ieri da Roma. A Masiera, madre e figlia vivevano appartate nella villa settecentesca dei conti Ballotta, divisa con un’altra famiglia. Non mancavano disponibilità economiche — la pensione di reversibilità garantiva una certa sicurezza — ma con il tempo la casa si era trasformata in una fortezza di isolamento.

Eppure non erano abbandonate. I vicini, in particolare una famiglia polacca e una signora marocchina, le aiutavano per quanto potevano: spesa, piccoli servizi, compagnia. Anche gli assistenti sociali e gli infermieri passavano regolarmente. Ma spesso l’aiuto non veniva accolto: "Si chiudevano, non volevano farsi aiutare", racconta Agnese, una vicina. "La madre era lucida e forte, ma la figlia stava male e rifiutava spesso i nostri tentativi".

Il destino della figlia, fragile e segnata da incidenti e problemi di salute, aveva finito per trascinare con sé anche l’anziana madre. "Ultimamente era la madre, a 95 anni, che badava alla figlia", dicono i conoscenti. Giuseppina aveva retto con dignità un fardello pesantissimo: "Ha sofferto in silenzio", ricordano i vicini, pensando non solo agli ultimi anni, ma anche ai figli perduti.

La villa che per decenni aveva custodito cultura e bellezza — affreschi, mobili d’epoca, libri e quadri — è ora annerita e muta. Simbolo di una tragedia che va oltre il fuoco: quella di una solitudine che non era abbandono, ma quasi scelta, una solitudine difesa come un confine invalicabile. Una madre che non ha mai voluto lasciare la sua casa, una figlia che non accettava l’aiuto, una comunità che provava a fare la sua parte senza riuscire a colmare quel vuoto.

A Masiera resta l’immagine struggente di una donna ultranovantenne che, fino all’ultimo respiro, ha tentato di salvare la figlia. Una madre che ha sofferto in silenzio, e che nel silenzio ha consumato l’ultima, estrema prova d’amore.