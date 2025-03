Morte sul lavoro: in due davanti al giudice

La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo in cooperazione per le due persone indagate per la morte di Luca Ferretti, il 48enne deceduto a Faenza il 28 aprile del 2023. Nel primo pomeriggio di quel giorno l’uomo era rimasto schiacciato da un mini-escavatore sul piazzale di una ditta che noleggia macchinari.

Ieri mattina davanti al gup Janos Barlotti è stata la volta della prima l’udienza preliminare per entrambi gli accusati: un 61enne di Riolo Terme titolare di una omonima impresa individuale manfreda e inquadrato quale datore di lavoro della vittima (avvocato Lorenzo Valgimigli). E un 57enne anche lui di Riolo titolare della società che aveva noleggiato il mini-escavatore (avvocati Fabrizio Capucci ed Enrico Vincenzi). Erano presenti anche i legali delle vedova e delle due figlie (avvocato Luca De Tollis) e delle sorelle del defunto (avvocato Elena Fenati). L’udienza è stata aggiornata a inizio luglio quando gli imputati potrebbero chiedere di essere giudicati con un rito alternativo; nel frattempo si cercherà un accordo per definire la questione legata ai risarcimenti.

Secondo le verifiche del Commissariato manfredo e della medicina del lavoro dell’Ausl coordinate dal pm Stefano Stargiotti (ieri in udienza c’era il collega Raffaele Belvederi), i due indagati non avevano osservato le norme legate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare dall’inchiesta era emerso che il defunto dal gennaio 2023 lavorava in nero nella ditta faentina nella quale avrebbe poi trovato la morte. Perlopiù si occupava di noleggio senza conducente di veicoli, cestelli elevatori, piattaforme aeree, attrezzature agricole ed edili. Ed ecco spiegata la ragione della sua presenza verso le 15.20 sul mini-escavatore da scaricare: la ditta di costruzioni che lo aveva noleggiato aveva terminato il periodo e, con un autocarro, era andata a riconsegnarlo.

Il 48enne aveva allora allestito delle rampe in allumino a ridosso dell’autocarro: ciò gli aveva consentito di mettersi alla guida dell’escavatore per scaricarlo con la benna verso il resto del camion. Ma sia a causa della mancata formazione specifica su quella manovra che per la non idoneità di quell’autocarro, si era manifestato un problema di stabilità: l’escavatore si era ribaltato e il 48enne, nel tentativo di salvarsi, si era lanciato fuori dalla postazione di guida. Tutto inutile: perché lui era finito a terra proprio sul punto nel quale era precipitato il macchinario. Il conseguente trauma cranico aveva ucciso il lavoratore in breve.

Per il pm, il datore di lavoro di fatto della vittima non avrebbe stilato il necessario documento che contempla la valutazione dei rischi durante il lavoro e l’individuazione delle mansioni particolarmente rischiose: quelle che, come tali, necessitano di capacità professionale precisa, esperienza specifica e adeguata formazione. In quanto a chi aveva noleggiato il mini-escavatore, sempre per il pm , il mezzo

non era idoneo a quella manovra: la portata di carico era stata superata; ma soprattutto il veicolo era destinato al trasporto di materiale sfuso: come tale, scaricabile per ribaltamento.

Andrea Colombari