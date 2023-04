Morti in deltaplano a Ravenna, le autopsie e i filmati della telecamera sul casco

Ravenna, 22 aprile 2023 – È atteso per oggi l’esito delle autopsie, che sono state eseguite ieri dal medico legale veronese Dario Raniero sui corpi delle due vittime che erano a bordo del deltaplano biposto precipitato mercoledì sera al confine tra le province di Ravenna e Forlì: il 69enne Bernardino Panzacchi, istruttore di volo di Pianoro di Bologna e il 30enne Fatjon Garxenaj, suo allievo, albanese d’origine ma residente a Riolo Terme e operaio alla carpenteria Cmtpl di Castel Bolognese.

7 foto Due le vittime nel tragico schianto: un istruttore di 69 anni e un allievo di circa 30

Potrà essere così eventualmente scartata l’ipotesi del malore del pilota per lasciare spazio a quelle alternative, tra cui quella della ‘piantata motore’, come in gergo viene indicato l’arresto brusco del motore. Uno scenario, quest’ultimo, che sembrerebbe essere avvalorato da quanto riferito da due testimoni rintracciati, un paio di agricoltori che, al lavoro nei campi vicini, mercoledì intorno alle 19 avrebbero visto il deltaplano precipitare all’improvviso con traiettoria quasi perpendicolare al terreno.

Una caduta repentina in un terreno tra via del Sale e via Minarda, nella frazione di Filetto di Ravenna, a circa 500 metri in linea d’aria dalla aviosuperficie di Villafranca di Forlì da dove il deltaplano era partito intorno alle 18.

Nell’ambito del fascicolo contro ignoti per duplice omicidio colposo e disastro aviatorio, aperto dal pm di turno Angela Scorza, si procederà poi con ulteriori accertamenti a cura dei carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, competenti per l’area dove è avvenuto l’incidente.

Gli inquirenti sperano di avere risposte, in particolare, dall’analisi di una telecamera, collocata su un casco di una delle due vittime, che potrebbe avere registrato gli ultimi minuti di vita di istruttore e allievo nonché le manovre effettuate. Naturalmente occorrerà capire se l’apparecchio fosse acceso nei momenti precedenti la tragedia, se stesse registrando e soprattutto se il violento urto al suolo non lo abbia danneggiato.

Nel frattempo il relitto del deltaplano, posto sotto sequestro, si trova in un deposito in attesa di una consulenza tecnica che faccia luce su caratteristiche e stato di velivolo e motore oltre che sullo stato di manutenzione. L’esperto, che dovrà essere individuato nei prossimi giorni, sarà chiamato dunque a fare luce anche sulla mancata apertura del paracadute che potrebbe essere stata causata da un malfunzionamento, da una manovra errata o dai limitati margini di tempo a disposizione.

Intanto i familiari, che hanno nominato propri consulenti di parte nell’ambito dell’autopsia (per i congiunti del 69enne la dottoressa Donatella Fedeli), non appena arriverà il nulla osta della procura, potranno organizzare l’ultimo saluto ai loro congiunti. Per Fatjon Garxhenaj il commiato dovrebbe tenersi lunedì pomeriggio in camera mortuaria a Faenza. Al termine, il feretro partirà per la sepoltura: ancora da definire se sarà nel cimitero di Faenza o in quello di Riolo Terme.