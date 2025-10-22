Morti a pochi minuti di distanza, l’addio al consigliere FdI Rambelli e mamma

Bagnacavallo, 22 ottobre 2025 – Continuano a susseguirsi le manifestazioni di cordoglio per la morte del consigliere di Fratelli d’Italia di Bagnacavallo Gianfranco Rambelli, e dell’anziana madre Anna Luisa Baldini, scomparsi a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra nella tarda serata di venerdì scorso. Chiunque vorrà rendere omaggio, dalle 7.30 di questa mattina, le salme di Gianfranco Rambelli e della madre Anna Luisa Baldini saranno esposte nella camera mortuaria di Lugo in attesa del funerale programmato per domattina.

Il corteo funebre partirà alle 10 dalla camera mortuaria di Lugo alla volta dell’antica Pieve di San Pietro in Sylvis di Bagnacavallo dove si svolgerà la cerimonia delle esequie a cui sono attese tante persone tra amici e compagni di partito.

Il consigliere comunale di Bagnacavallo e la madre sono deceduti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra nella serata di venerdì. Al suo rientro a casa, Rambelli ha trovato la madre 88enne accasciata. I due abitavano insieme in via Bagnoli Inferiore dalla morte del padre avvenuta qualche anno fa. Rambelli ha così chiamato i soccorsi che ha accolto alla porta insieme a Zeus, il pastore dei Pirenei abituato a sorvegliare i confini dell’abitazione. I sanitari del 118 hanno atteso Rambelli, allontanatosi per mettere in sicurezza il cane e consentire loro di entrare, invano. Quando sono riusciti ad accedere alla proprietà, hanno trovato prima il corpo della madre, priva di vita e poi quello del figlio, in giardino. Ora, dopo il disbrigo della burocrazia necessaria, si è sciolto il nodo della data del doppio funerale, fino a ieri ancora incerta.

Nel frattempo, la ricerca di una nuova casa per Zeus, l’amico a quattro zampe tanto amato da Rambelli, lanciata recentemente dalla famiglia, si è conclusa positivamente. “Zeus rimarrà in zona, avrà un ampio spazio a disposizione molto simile a quello che aveva avuto finora – si legge in un post pubblicato da Stefano, uno dei fratelli di Gianfranco –. Rimarrà quasi in famiglia e questo ci permetterà di continuare ad avere contatti con lui anche in futuro senza perderlo di vista, a riprova che per noi Zeus era un essere vivente a cui trovare un’adeguata sistemazione e non una “cosa“ da smaltire. Zeus era rimasto senza chi lo accudiva tutti i giorni, ma non è mai rimasto solo”.