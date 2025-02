Morto a 36 anni, schiacciato dal furgone. Il lutto della mamma: “Non c’è strazio più grande”

Ravenna, 3 febbraio 2025 – «Con te siamo morti tutti». Questo lo straziante finale del messaggio che la madre di Antonino Currò ha affidato ai social per urlare tutto il suo dolore. Non solo suo, ma anche dei due nipotini «che si svegliano a chiamano papà». Lui, Antonino Currò, lascia due figli e la moglie incinta. Ha trovato la morte sabato, poco dopo mezzogiorno, quando un furgone, sotto il quale stava lavorando a casa di un amico, gli è precipitato addosso non lasciandogli scampo. I sanitari che sono accorsi, allertati dall’amico, non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

I due si trovavano in via Sagrati a Chiesanuova di Conselice, Currò era intento a sistemare un furgone Mercedes Vito nella parte sottostante. Per cause ancora in via di accertamento, il furgone è scivolato dal sostegno che lo teneva sollevato ed è precipitato sul 36enne. A prestare soccorso era intervenuta un’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lugo. In un campo a pochi metri dal luogo dell’incidente era atterrato anche l’elicottero di ‘Ravenna soccorso’ con a bordo il medico rianimatore, ma il corpo estratto da sotto il furgone era già privo di vita. Sul posto anche alcune pattuglie dei carabinieri della caserma di Conselice e una della polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. È stato informato il pubblico ministero di turno presso la Procura di Ravenna.

Originario di Messina, così come la moglie, si erano trasferiti a Imola alcuni anni fa. La foto che accompagna il post della mamma ritrae un Currò giovanissimo. «Eri così, come in questa foto, quando sei entrato nella mia vita, bello come il sole – così inizia il messaggio di addio –. Sono qui seduta nella tua cucina, aspetto che ti alzi e mi dici ’chi fai suggiuta’. Ho dormito nel tuo lato, i tuoi bimbi che si svegliano e chiamano papà, non c’è strazio più grande. Kerol (la moglie, ndr) devastata che si domanda perché l’hai lasciata. Nino Currò, anzi Nini, come ti chiamavo io, alzati, vieni qui! Con te siamo morti tutti».

A ricordarlo anche un amico, Angelo Molinaro, che ha affidato sempre ai social alcune righe a ricordo di Currò. «Era un ragazzo d’oro che mi piaceva tantissimo, facevamo cose assieme perché ci capivamo al volo. Amava la sua famiglia e sperava in un futuro migliore, come tutti noi. Sapeva fare il suo lavoro, ma una fatalità ci ha spenti entrambi. Da ieri solo il buio».