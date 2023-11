Morto a 71 anni Villa, ex presidente Ginori

"Robby, il tuo ricordo sarà eterno nei nostri cuori". Così termina il breve testo impresso nel ricordino e nell’epigrafe di Roberto Villa, manager lughese, scomparso il 21 ottobre scorso a 71 anni mentre si trovava a Santo Domingo.

Villa, originario di Cà di Lugo, è stato dirigente del Credito Romagnolo, ex operatore di borsa, e anche presidente del consiglio di amministrazione della Richard Ginori, la storica fabbrica toscana di porcellane, dichiarata fallita nel 2013. Da tempo viveva a Santo Domingo, luogo in cui si era trasferito dopo l’avvio delle vicende giudiziarie in corso da dieci anni, legate al ruolo esercitato ai vertici della Ginori. Accusato inizialmente del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione insieme ad altri dirigenti dell’azienda – reato per il quale nel 2028 era stata pronunciata la sentenza di condanna a 4 anni di reclusione – Villa aveva ottenuto nel marzo scorso il proscioglimento. Alle battute finali del processo d’appello, dopo la derubricazione del reato contestato a quello di bancarotta semplice, è stata infatti pronunciata la sentenza di proscioglimento, per intervenuta prescrizione. Per lo stesso motivo, Villa è stato anche prosciolto da un’ulteriore accusa di bancarotta preferenziale a favore della Starfin spa, altra società a lui collegata. In quel caso, Villa era accusato di aver favorito nel 2011 pagamenti da Richard Ginori 1735 alla Starfin, nonostante il dissesto della Ginori e a danno degli altri creditori.

"Le vicende giudiziarie hanno avuto l’esito che dovevano avere – commenta la moglie Anna –. Roberto era un imprenditore che voleva creare e non distruggere. Ora stiamo procedendo con altre cause".

Il legame di Villa con il territorio non si era mai interrotto. A Cà di Lugo, nella casa in cui un tempo vivevano i genitori, ora risiede la sorella Ivanna che per lungo tempo ha ricoperto degli incarichi dirigenziali nell’ambito dell’Azienda sanitaria provinciale.

"La sua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto nei familiari ma anche in tutti coloro che l’hanno conosciuto e a cui ha trasmesso entusiasmo, amicizia e spirito vitale con grande generosità" si legge ancora nel ricordo consegnato ai parenti e amici dopo la scomparsa. Le ceneri di Roberto Villa, dopo la funzione di commiato che si è tenuta il 15 novembre scorso nella chiesa di San Lorenzo di Lugo, riposano nella tomba di famiglia nel cimitero di San Lorenzo di Lugo. Il manager lughese, oltre alla moglie Anna e alla sorella Ivanna, ha lasciato i figli Luca con Katerina e Giulia con Daniel, i carissimi nipoti, i cugini e la zia.