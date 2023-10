Morto a 77 anni Casadio, una vita per i lavoratori

Nella mattinata di ieri, a 77 anni, è morto il faentino Giuseppe Casadio. Insegnante e figura di spicco a livello nazionale del mondo del lavoro, Beppe Casadio, come era conosciuto da tutti, dopo la laurea in Pedagogia iniziò l’attività di docente avvicinandosi al mondo del sindacato che lo portò a ricoprire prima l’incarico di segretario della Cgil Scuola Brescia, poi quello di segretario della Fiom Ravenna, fino a essere eletto segretario regionale Cgil nell’88. Entrato nella segreteria confederale nazionale nel ‘96, mantenne l’incarico fino al 2004. L’anno dopo entrò nel Cnel come presidente della Commissione politiche del lavoro e settori produttivi, incarico che conservò fino al 2015. Tra le altre attività di Casadio va segnalata quella pubblicistica, con numerose prefazioni e introduzioni a saggi e atti della Cgil su mercato del lavoro, occupazione giovanile e femminile, lavoro dei migranti e diritto al lavoro per i diversabili.

La notizia della scomparsa di Casadio ha destato profonda commozione con diversi attestati di stima. Per il sindaco Massimo Isola "Beppe si è sempre battuto affinché l’Italia facesse suo l’Articolo 1 della Carta Costituzione per fare in modo che il lavoro fosse sì un diritto ma anche una possibilità di emancipazione e di inclusione sociale". "Casadio – ricorda Marinella Melandri, segretaria Cgil Ravenna – ha saputo coniugare doti umane e grande capacità politiche e di analisi, sostenute da una solida base culturale, tutti elementi che hanno lasciato un’impronta profonda". Un ricordo speciale lo fa il suo amico di sempre, il faentino Angelo Emiliani: "Per me Beppe era più un fratello che un amico. Da tempo, ormai colpito nel fisico, rappresentavo la sua ‘antenna’ all’esterno. Ci sentivamo tutti i giorni affrontando diversi temi di dialogo. Tempo addietro lo aiutai a realizzare la pagina social ‘Vincitori e vinti’, spazio di dibattito libero sui temi del lavoro e della pace. Beppe ha avuto sino alla fine una mente lucidissima e ha continuato a scrivere fino a una settimana prima dalla scomparsa. Era un uomo di uno spessore culturale enorme ma sempre animato da una grande umanità e umiltà". Casadio lascia la moglie Milena e due figli, Chiara e Simone. Domani alle 10 la salma sarà esposta alla camera mortuaria di Faenza e nella tarda mattinata di venerdì verrà cremato. Le ceneri saranno custodite nella tomba di famiglia al cimitero di Granarolo Faentino.