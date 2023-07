Morto a 98 anni Azelio Ortali Fondò il museo ornitologico

È morto a 98 anni Azelio Ortali, a cui si deve la nascita del Museo ornitologico ravennate all’interno della Loggetta Lombardesca, di cui fu direttore per oltre trent’anni. Ma Ortali, oltre che naturalista, era anche poeta, studioso e scrittore. Nato a Ravenna, si è laureato in lettere all’Università di Bologna, dove contemporaneamente si dedicava allo studio della composizione musicale. Dopo la laurea si occupa dei poderi della famiglia, tra Castiglione di Ravenna e Villalta, e ne cura lo sviluppo con idee innovative e notevoli intuizioni, come quella di decidere di trasformare in frutteto un’area che non lo era mai stata e che oggi rappresenta una delle zone di maggior coltivazione di pesche della Romagna.

Nel 1970 diventa direttore del museo di via di Roma, dopo aver organizzato la collezione del naturalista Alfredo Brandolini che la famiglia aveva donato al Comune dopo la sua morte. Del museo, dal 2005 trasferito al ‘Palazzone’ di Sant’Alberto, ha curato il catalogo e altri libri legati alle scienze, pubblicando anche ‘Gli uccelli nei mosaici bizantini’, dove per la prima volta gli uccelli dei mosaici venivano analizzati con occhi di ornitologo. È stato anche presidente della Società Ornitologa Italiana e del Centro Recupero Avifauna.

Nel libro ‘Come ho visto mio padre chirurgo’ ha raccontato la figura del padre che fu chirurgo a Ravenna per un quarantennio. Una trentina i suoi libri di poesie, poi raccolti in un unico volume dal titolo ‘La valigia invisibile’.

Azelio Ortali era nato a Ravenna, dove ha sempre vissuto nella casa di famiglia di via di Roma. I funerali si terranno questa mattina alle 9 nella cappella della camera mortuaria.