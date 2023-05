Morto a 99 anni Antonio Sbrighi, decano della cultura locale

È morto Antonio Sbrighi, 99 anni, decano del Pri e cultore della tradizione romagnola. Nato a Castiglione di Ravenna in una famiglia di braccianti, venne internato dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Era conosciuto come "Tunaci d’Mano". "Era una delle intelligenze più vive della nostra comunità" commenta il vice sindaco Eugenio Fusignani. "Figura di spicco nel panorama della cultura romagnola che, con le sue delicate poesie dialettali e i suoi avvincenti racconti sulla Romagna che fu, seppe onorare con grande profondità di pensiero ancorché con grande umiltà. Un tratto il suo che lo rendeva amato e stimato da tutti". Fin da giovane ha scritto poesie e prose in dialetto romagnolo. Alcune di queste sono state pubblicate nel 2008 nella raccolta Fët avéra. Nel 2005 ha partecipato al concorso di prosa E’ fat dell’"Istituto Friedrich Schürr", classificandosi al primo posto col racconto La trapla ad giaz, pubblicato in seguito da la Ludla. La stessa rivista nel corso degli anni ha pubblicato diverse poesie e prose di Sbrighi.

"Per me era un caro amico – aggiunge Fusignani - una persona che quando la incontravo sapevo che mi avrebbe arricchito anche con una semplice battuta. Difficile ricordare un aneddoto piuttosto che un altro: ogni incontro con lui era un momento da ricordare. Ha vissuto con pienezza la sua vita e questo é motivo di grande conforto. Resterà vivo nel novero delle persone care ma, soprattutto, resterà vivo il suo ricordo attraverso la sua opera che glorificherà per sempre Castiglione, Ravenna, la Romagna e il PRI che si é onorato di averlo iscritto ininterrottamente fin da ragazzo. Ciao Tunaci, ti ho voluto bene".