Morto asfissiato a Mandriole S’indaga sulle cause del rogo

Occorrerà forse una consulenza tecnica per capire esattamente cosa sia accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Daniele Ballardini, 66enne morto asfissiato nella sua casa di Mandriole. Le prime risposte tuttavia si attendono già dalla relazione conclusiva dei vigili del Fuoco intervenuti verso le 2.30 per domare il rogo. Sul posto sono giunti anche carabinieri e operatori del 118. Non si è trattato di un incendio devastante: le fiamme hanno infatti intaccato perlopiù lo sgabuzzino-caldaia da dove si pensa tutto sia partito. Ma l’immobile, costituito dal solo piano terra, è stato in breve invaso dal fumo denso: sulla parete esterna dell’abitazione, in corrispondenza di una finestra in particolare, è ancora visibile il caratteristico alone nero lasciato dal fumo in fuga verso l’alto. Il 66enne è stato trovato da un vicino nell’ingresso: aveva forse provato invano a uscire perdendo i sensi a causa dell’intossicazione: poi si era accasciato fino a morire. Del resto, nonostante sia stato trascinato fuori, per lui ormai non c’era più nulla da fare. Non è escluso che il pm di turno Antonio Vincenzo Bartolozzi decida di procedere con un’autopsia anche se il nesso causale tra fumo e decesso sembra ormai chiaro. La procura ha intanto da subito disposto il sequestro dell’immobile nell’ambito di un fascicolo aperto contro ignoti per omicidio colposo. Di prassi, gli inquirenti valuteranno varie piste: un mozzicone di sigaretta finito su materiale infiammabile, il malfunzionamento di un elettrodomestico o di un dispositivo elettronico, il surriscaldamento di un caricabatterie, un cortocircuito, un difetto della caldaia.