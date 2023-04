Morto il dottor Romano Pasi, medico a Sant’Alberto e apprezzato studioso

Ravenna, 1 aprile 2023 – Con la scomparsa del dottor Romano Pasi, avvenuta ieri a 93 anni, la città di Ravenna perde non solo un valente medico ma un attento studioso e ricercatore che ha indagato a tutto campo la nostra realtà.

Dopo aver frequentato il liceo scientifico ‘Oriani’, dove ebbe come compagni di scuola Giulio Guberti e Vittorio Nardi, conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia e iniziò la sua attività di medico condotto a Sant’Alberto dove riceveva i suoi pazienti dapprima in un ambulatorio di via Nigrisoli quindi in via Guerrini, quasi di fronte alla casa abitata negli ultimi anni dal professor Guido Guerrini, padre di Olindo, con il quale strinse una solida amicizia.

E fu il dottor Pasi a consigliare il professor Guerrini a donare alla biblioteca Oriani i manoscritti di Olindo, garantendo così la loro conservazione a beneficio degli studiosi.

Profondamente legato al suo paese, il dottor Pasi dedicò “agli amici di Sant’Alberto” uno dei suoi ultimi lavori come segno di riconoscimento verso i suoi abitanti per aver contribuito in maniera determinante alla sua solida formazione umana e professionale. Voce autorevole di studioso soprattutto nel campo della medicina, il dottor Pasi è autore di due capisaldi della cultura medico-ospedaliera della città: ‘I medici e la cultura medica a Ravenna: dall’età romana a quella contemporanea‘ e ‘La millenaria storia dell’ospedale di Ravenna’, entrambi pubblicati da Longo.

Ha inoltre scritto monografie di illustri medici della nostra terra, ha condotto ricerche su Dante (Dante, i medici e la medicina), su Anita Garibaldi e ha scritto una importante monografia dedicata alla dinastia santalbertese dei Nigrisoli, un ulteriore segno di quel forte vincolo di stima e di amicizia che lo ha sempre legato al suo paese di origine che nel 2017 gli assegnò il ‘Pesce di legno’, un riconoscimento riservato ai santalbertesi illustri.

Notevole anche lo studio dedicato a Paolo Costa e alla chiesa di San Michele in Africisco. Si interessò anche di numismatica e dedicò un saggio alla collezione di medaglie dantesche del dottor Duilio Donati.

Fra le sue quasi duecento pubblicazioni troviamo anche un saggio dedicato al poeta Eugenio Vitali, recentemente scomparso. E poeta si rivelò lui stesso quando pubblicò nel 2018 ‘Senza foglio di via: poesie’ (Danilo Montanari Editore).

Chi lo ha conosciuto serberà di lui il ricordo di una persona affabile e gentile dal cui sorriso traspariva la sua mitezza e umanità. Ho goduto della sua stima e di questo gliene sarò sempre grato.

I funerali del dottor Romano Pasi avranno luogo lunedì pomeriggio nella chiesa di San Biagio, dove alle 16 verrà celebrata la messa.