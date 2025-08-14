Morto durante l’escursione: "Ex preside, coltissimo"

Si sono tenuti ieri pomeriggio a Sassinoro, suo paese d’origine nel Beneventano, i funerali di Remo Iamiceli, 83enne dirigente scolastico in pensione, a Ravenna dal 1978. E diversi ravennati, suoi amici da sempre, sono partiti per salutarlo l’ultima volta. L’uomo, in vacanza in Molise, era scomparso lunedì pomeriggio, dopo essersi allontanato per fare una passeggiata dalla baita La Gallinola, vicino a Campitello Matese, in provincia di Campobasso. Aveva appena festeggiato il suo compleanno. A dare l’allarme, non vedendolo tornare, erano stati la moglie e i parenti con cui era in vacanza. Il suo corpo senza vita è stato trovato dai soccorsi martedì pomeriggio in un dirupo.

Iamiceli, in pensione da tanti anni, era stato uno storico dirigente delle scuole medie di Marina di Ravenna, ed era un professore di Italiano. Prima di arrivare a Ravenna aveva insegnato a Chioggia e a Sottomarina. Fino a una decina di anni fa viveva a Ponte Nuovo con la moglie, Luciana Verlicchi, anche lei insegnante, di Matematica. Poi avevano deciso di trasferirsi a San Patrizio, vicino Conselice, dove avevano ristrutturato la casa di famiglia della moglie. "Era una persona gentile – ricorda Mauro Raffoni, tra gli amici che hanno raggiunto Sassinoro per partecipare al funerale – e coltissima. Era appassionato di storia, letteratura, arte. Abbiamo fatto tante vacanze assieme e ogni viaggio era l’occasione, per lui, di studiare e approfondire. Era un piacere ascoltarlo". Raffoni aveva conosciuto Iamiceli quando era andato ad abitare con la moglie a Ponte Nuovo. "Viveva nel nostro stesso condominio – prosegue – e aveva legato molto con noi e con altre famiglie del palazzo. Li avevamo visti l’ultima volta la settimana scorsa, in occasione del matrimonio di mia figlia, erano tornati da Sassinoro apposta". A Ponte Nuovo era sempre stato attivo anche all’interno del comitato cittadino, di cui aveva curato, tra l’altro, una piccola pubblicazione periodica. "Era pittore – aggiunge Raffoni – e anche scultore, in particolare del legno e aveva creato diverse opere per le chiese del beneventano. Aveva uno studio presso la parrocchia di Castiglione".

Tutte le estati e nel periodo natalizio tornava a Sassinoro, dove era nato e la passione per la storia e per l’arte lo avevano portato ad approfondire anche la storia di quel territorio, e a organizzare alcune visite guidate. "Amava camminare in collina e in montagna – conclude Raffoni – e ricordo diverse escursioni organizzate nei nostri Appennini, al Fumaiolo. Però il legame con il suo paese aveva continuato a essere forte e profondo. Diceva che avrebbe voluto essere sepolto lì, ma nessuno si aspettava che sarebbe accaduto così, troppo improvvisamente e troppo presto".

Annamaria Corrado