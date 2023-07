Ravenna, morto il giornalista Lorenzo Tazzari, colonna del Resto del Carlino

Ravenna, 14 luglio 2022 - Amava la caccia, il mare. Ma soprattutto amava scrivere, e lo ha fatto fino all'ultimo, prima di lasciare questo mondo. Alle 12.30 è morto il giornalista Lorenzo Tazzari, 66 anni, una colonna del Resto del Carlino di Ravenna, vinto da un male incurabile.

Iniziò l’attività giornalistica nel 1975 nella redazione di Pesaro de Il Resto del Carlino, successivamente venne nominato responsabile della redazione de Il Resto del Carlino di Forlì. Avviò collaborazioni con Panorama, L’Espresso e il Mondo, specializzandosi progressivamente nel giornalismo economico.

Dopo esperienze in diversi quotidiani (tra l’altro Gruppo Finegil e Messaggero), tornò a lavorare a Ravenna come freelance, seguendo sempre il filone economico. Nel 1995 riavviò la collaborazione con la redazione ravennate de Il Resto del Carlino, giornale al quale è sempre rimasto legato. Curava un mensile dedicato al Porto di Ravenna. Nel 2006 vinse il Guidarello sezione Romagna premiato per la serie di articoli pubblicati nelle pagine di cronaca de Il Resto del Carlino nella rubrica “Gente di Ravenna” dedicati ad esponenti del mondo economico locale.