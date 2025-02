Morto il tecnico del suono. Renzo ‘il Cattivo’ Garavini

Tutti lo conoscevano come ‘Il Cattivo’, ma chi ora ricorda lo storico fonico alfonsinese Renzo Garavini, morto domenica a 71 anni, ne rammenta la generosità e la competenza. Chi ha fatto parte del mondo della musica a Forlì, dove viveva e lavorava, non può non aver incrociato Garavini, tant’è che sui social in tanti lo stanno ricordando. Renzo cominciò lavorando con la LEM di Rimini e con loro partecipò come tecnico del suono a tantissimi grandi eventi, incluse diverse edizioni del festival di Sanremo. Impossibile elencare tutti i big che si avvalsero della sua professionalità: nel lunghissimo elenco (che include i principali nomi della musica italiana) ci sono anche i Pink Floyd. "Alla fine degli anni Novanta – ricorda Renato Lombardi della ‘Lombardi Amplificazioni’ di Terra del Sole, nel Forlivese – venne a lavorare con noi ed è rimasto fino al 2010. Poi continuò lavorando in diversi locali forlivesi e seguendo band locali. La nostra amicizia è rimasta intatta fino all’ultimo". È stato proprio lui, Lombardi, ad affibbiargli il soprannome di ‘Cattivo’, con il quale tutti lo conoscevano: "Ricordo bene quella sera. Eravamo a cena a Barisano, come spesso dopo i concerti. Il locale era grande, e quando arrivai non riuscivo a vedere Renzo. Chiesi al gestore: “Hai visto Renzo?”, e lui rispose: “Chi, il buono o il cattivo?”. Sapendo quanto potesse essere burbero e brontolone, gli dissi ridendo: ”Penso il cattivo”. Mi accompagnarono in una saletta e lì trovai lui. Da allora iniziai a chiamarlo così, e il soprannome gli rimase". Garavini lascia un figlio e la compagna. Per sua volontà non si terranno cerimonie pubbliche: le sue ceneri saranno tumulate ad Alfonsine, paese della sua famiglia d’origine.

Sofia Nardi