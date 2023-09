Morto in clinica dopo Covid. Tribunale dispone la perizia

Il tribunale civile di Ravenna ha accolto la richiesta dei familiari di un paziente, morto a 78 anni in una clinica privata della provincia, di nominare periti per accertare il collegamento tra due infezioni e il decesso, avvenuto il 15 gennaio 2021. Il giudice Gianluca Mulà ha nominato il medico legale Paolo Fabbri a cui chiede di chiarire se le infezioni, una al Covid e l’altra ad un batterio, siano state contratte nel corso del ricovero e se da parte del personale sanitario siano state seguite le linee guida. Inoltre viene chiesto di quantificare l’eventuale danno biologico, in relazione anche alle patologie pregresse. L’anziano era stato ricoverato per le conseguenze di un ictus all’ospedale di Ravenna da ottobre al 5 dicembre 2020, poi trasferito nella struttura privata.

Prima di Natale è risultato positivo al Covid e in seguito alla seconda infezione le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. I familiari, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Maria Federica Celatti, hanno fatto ricorso al tribunale civile, la clinica si è costituita con l’avvocato Donata Dal Monte. Prossima udienza ad ottobre.