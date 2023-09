Morto in piscina. Tutti scagionati

Era morto il 9 luglio 2022 in ospedale a Ravenna il giorno dopo essere stato ripescato ormai esanime dal fondale della piscina comunale di Casola Valsenio. Per il decesso di Rachid Khalifa, 51enne di origine marocchina residente a Casola, ieri mattina il gip Andrea Galanti, come chiedeva il pm Monca Gargiulo titolare del fascicolo, ha disposto l’archiviazione per le quattro persone indagate per omicidio colposo. Sono tutte residenti a Faenza e difese dagli avvocati Luca De Tollis, Giorgio Guerra e Mirco Morganti: si tratta del legale rappresentante della cooperativa che gestiva la struttura, del responsabile degli impianti, di un tuttofare e della giovane bagnina di salvataggio presente quel giorno a bordo vasca. All’archiviazione si era opposto l’avvocato Alberto Dal Pane per conto della moglie del defunto e madre dei loro due figli. In buona sostanza il gip, aderendo alla richiesta della procura, ha rilevato come il medico legale abbia attribuito il decesso a una patologia cardiaca. E come sia stato impossibile stabilire il tempo di intervento dei soccorsi ovvero la permanenza del 51enne sul fondale.

Secondo quanto rappresentato dal pm nella sua richiesta sulla base delle verifiche dei carabinieri del Nor di Faenza e degli ispettori della Salute Pubblica dell’Ausl Romagna, alle 15.40 la bagnina era stata allertata da due clienti per via della presenza di una bimba di tre anni in lacrime appena tirata fuori dall’acqua. E proprio mentre si erano messi a cercarne il padre, avevano realizzato la presenza di un uomo sul fondale della vasca in quel punto profonda tre metri: si trattava appunto del 51enne padre della bimba. Lo avevano tirato fuori e avevano cercato di rianimarlo. Quindi l’uomo era stato preso in carico dagli operatori del 118 e portato in ospedale.

Nella sua relazione dell’agosto successivo, l’Ausl aveva escluso un malfunzionamento degli impianti o elementi anomali nella vasca in cui si trovavano padre e figlioletta. Ma aveva rilevato che al momento della tragedia, era in servizio la sola bagnina poi indagata: questa, avendo la qualifica di assistente ai bagnanti, non avrebbe dovuto, per nessun motivo, allontanarsi dalla sua postazione. E invece veniva impiegata anche nella receptionist e nell’ascolto dei clienti: tanto che quando l’uomo era finito sul fondale - prosegue la relazione - si era allontanata perché chiamata da alcuni avventori per via di problemi nella vasca idromassaggio.

Ecco perché tra i 4 inizialmente indagati, in seguito erano state ravvisate condotte potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale nel solo legale rappresentante della cooperativa che gestiva la piscina (per non avere dotato l’impianto di personale sufficiente). E nella bagnina, per non avere vigilato la vasca e per essersi prestata ad attività non di sua competenza.

Tuttavia gli accertamenti medico-legali - ha proseguito il pm - hanno escluso responsabilità anche per loro due. In particolare il dottor Dario Raniero ha attribuito il decesso a un arresto cardiocircolatorio legato a ischemia e coronopatia con sindrome da annegamento giunta come effetto secondario. A suo avviso, un recupero più rapido dell’uomo non avrebbe comunque consentito di evitare la morte con "elevata probabilità logica". Come dire che la gravità della patologia riscontrata, era di per sé tale da determinare il decesso. Quindi le "condotte dei due indagati", sebbene "censurabili, non possono configurare antecedenti causali" idonei ad avere provocato la morte del 51enne.

a.col.