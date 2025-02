Morto dopo la serata con amici “Non guidava lui”. Il fratello fa riaprire l’inchiesta

Ravenna, 26 febbraio 2025 – Dieci anni dopo la tragica notte del 3 ottobre 2015, il caso della morte di Giuseppe Montemurro torna in aula. Il giovane, originario di Tricarico (Matera), residente a Villanova di Ravenna con la compagna e il figlio di un anno, perse la vita in un incidente sulla corsia sud dell’A14 Dir, poco dopo l’area di servizio Santa Eufemia. Ora, grazie alla determinazione del fratello Guido, che nel 2020 ha presentato una denuncia, il processo per omicidio colposo stradale è stato riaperto. Quella sera Giuseppe era uscito con due amici – un ragazzo e una ragazza – per concedersi un momento di svago e insieme avevano raggiunto una discoteca di Bagnacavallo. Al rientro, intorno alle 4.45, la Citroën C3 su cui viaggiavano si ribaltò finendo in un campo. Montemurro morì sul colpo, mentre gli altri due passeggeri sopravvissero con ferite.

All’epoca, sulla base delle dichiarazioni della ragazza e dei rilievi della Polstrada di Forlì, si stabilì che al volante ci fosse la vittima. Tuttavia, la famiglia non ha mai creduto a questa versione. Giuseppe non era solito guidare auto altrui, conduceva una vita moderata e non risultava un bevitore abituale. La sua posizione nell’auto dopo l’incidente – sbalzato sui sedili posteriori, sopra l’amico che dormiva – ha spinto i familiari a cercare nuove risposte.

Nel 2020, Guido Montemurro ha incaricato dei consulenti tecnici che hanno ribaltato la versione iniziale: alla guida non c’era Giuseppe, ma la proprietaria dell’auto, la ragazza sopravvissuta. Sulla base di queste nuove evidenze, la Procura ha aperto un fascicolo e ora la giovane, difesa dall’avvocato Cinzia Montanari, è imputata per omicidio colposo stradale e lesioni colpose stradali (quest’ultima accusa, però, è già prescritta). L’inchiesta riaperta ha subito rallentamenti a causa del passaggio da un’aula di tribunale all’altra per questioni di competenza.

Durante l’udienza di ieri, Guido ha raccontato il dolore e i sospetti della famiglia. Ha spiegato come fin dall’inizio sia stato difficile avere un confronto con la ragazza, protetta dai familiari e sempre sfuggente. La sorella Maria Teresa ha confermato questo atteggiamento, ricordando un incontro in un bar in cui la madre dell’imputata allontanò la figlia, che ripeteva “scusa, scusa”, prima che potesse darle spiegazioni. In aula è stato sentito anche l’amico che dormiva sul sedile posteriore. Ha ricordato che quella sera avevano tutti bevuto, ma non era in grado di dire con certezza chi fosse alla guida. Dopo lo schianto si svegliò dolorante e insanguinato, ma non ricordava il corpo di Giuseppe sopra di lui, come invece riportato dagli atti. Ricordava, invece, la disperazione dell’amica comune per avere consentito a Giuseppe di guidare. Il processo si baserà soprattutto sulle consulenze tecniche e la prossima udienza è fissata per giugno. Intanto, la famiglia Montemurro, assistita dagli avvocati Emiliano Bianchi e Chiara Garzia, spera che la verità venga finalmente a galla.