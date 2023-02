Ravenna, morto il killer Primo Bisi

Primo Bisi in tribunale a Ravenna, nel luglio 2013 (foto Giampiero Corelli)

Ravenna, 8 febbraio 2023 – Il suo conto si è fermato a tre omicidi e due tentati omicidi. Il suo cuore si è fermato nel carcere di Parma, dov’era detenuto, non senza avergli permesso nei suoi più di ottant’anni di vita di segnare per sempre la storia criminale di Ravenna. Perché Primo Bisi è uno degli assassini più prolifici del dopoguerra sul nostro territorio, come tale destinato a infilarsi nei libri di storia contemporanea. Lo aveva cominciato a fare nel 1963 quando a Filo D’Argenta con una spranga aveva ucciso un rivale in amore ed era stato condannato a 14 anni. Era tornato libero nel 1977 e si era trasferito a Savio. Tutti pensavano che il delitto di provincia commesso anni prima, a quel punto fosse ormai caduto nell’oblio; e invece nel 2001 Bisi era tornato ad ammazzare. In una fredda notte di dicembre per terra aveva lasciato la moglie Iolanda e un vicino convinto che i due fossero amanti. Aveva usato un revolver, tradendo una passione per le armi da fuoco che lo avrebbe accompagnato fino all’ultimo. Per il duplice omicidio, era stato condannato a 16 anni: ma nel 2010 per motivi di salute aveva ottenuto la detenzione...