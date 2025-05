Morto dopo una settimana di agonia ex professore della Bocconi: era stato investito a Milano Marittima

Ravenna, 31 maggio 2025 – Non ce l’ha fatta Marzio Achille Romani, l’87enne di Mantova già professore di storia economica all’università Bocconi di Milano. L’uomo è stato investito una settimana fa alle 10 da un’automobile a Milano Marittima.

L’anziano, risultato subito gravissimo, era stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. A investirlo è stato un ravennate ultra-novantenne, che si è dato alla fuga, per poi essere individuato dalla polizia locale: grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono giunti alla targa dei veicolo e da qui al nome dell’indagato. Romani era in ferie in un hotel di Milano Marittima e stava attraversando sulle strisce pedonali viale Due Giugno, nei pressi della Prima Traversa tra il lungomare e un’edicola, poco distante dalla moglie che non si è accorta di nulla.

Improvvisamente l’accademico è stato travolto da un auto e scaraventato a terra. L’anziano è stato subito soccorso dai passanti. Dopo una settimana di agonia, il decesso. Il pirata della strada era indagato a piede libero per lesioni stradali (che diventano ora omicidio stradale), omissione di soccorso e fuga da incidente con ferito.