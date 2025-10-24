Morto Mario Bacigalupo, ex direttore Cassa Ravenna

"La scomparsa di Mario Bacigalupo (foto) addolora tutto mondo della Cassa di Ravenna", ha dichiarato il presidente Antonio Patuelli. Mario Bacigalupo è stato fra i protagonisti della modernizzazione e della crescita in autonomia della Cassa di Risparmio di Ravenna fin dal 1979, quando vi entrò come vice direttore generale dopo una importante esperienza professionale nella Banca Commerciale Italiana. Poi nel 1987 Bacigalupo venne nominato direttore generale della Cassa di Ravenna, allora presieduta da Sergio Bandini, incarico che ricoprì fino al dicembre 1995 quando concentrò il suo impegno professionale quale segretario generale dell’allora recentemente nata Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. "Con Bacigalupo direttore generale – ha sottolineato Patuelli – la Cassa scelse le modernizzazioni innanzitutto tecnologiche fornite dal CSE di Bologna e si avviò alle strategie di crescita autonoma del proprio dinamico Gruppo bancario. Rimarrà in noi forte il ricordo di Bacigalupo per le sue qualità intellettuali, per il dinamismo professionale e per le sensibilità umane: la Cassa – ha concluso il presidente Patuelli – lo ricorderà adeguatamente".