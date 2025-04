Morto Massimo Bucci, punto di riferimento per il mondo industriale

Faenza (Ravenna), 3 aprile 2025 – La città di Faenza e il mondo imprenditoriale italiano piangono la scomparsa di Massimo Bucci, figura di spicco nel mondo industriale. Presidente del Gruppo Bucci Industries, ha contribuito significativamente allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Carriera e contributi di Massimo Bucci

Nato a Faenza nel 1951, Massimo Bucci si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna e ha iniziato la sua carriera nelle aziende di famiglia. Nel 1979 è diventato responsabile marketing e sviluppo dei mercati internazionali della Cisa di cui assunse la guida nel 1985.

Nel 1999 ha fondato il Gruppo Bucci Industries, realtà con sede a Faenza che oggi è un punto di riferimento nel mondo della robotica, dell’automazione e dei materiali compositi. Grazie alla sua visione strategica, il gruppo ha acquisito importanti risultati.

Realizzazioni e strategie aziendali

Collaborazioni con aziende quali Riba, Sinteco, Vire, Zetautomation e Conel Impianti .

. Ampliamento della presenza internazionale in Cina, Stati Uniti, Taiwan, Francia, Germania, Brasile, Giappone e altri paesi. Oggi, il Gruppo Bucci Industries conta oltre 1.400 dipendenti.

Massimo Bucci non è stato solo un imprenditore di successo, ma anche un punto di riferimento per il mondo industriale italiano. Ha ricoperto incarichi di rilievo in Confindustria, è stato presidente dell’Associazione Industriali di Ravenna e di Confindustria Emilia-Romagna, oltre a essere vicepresidente di Romagna Tech.

Riconoscimenti e contributi culturali

Nel 2016, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro in riconoscimento del suo contributo all’economia italiana. Oltre al suo ruolo imprenditoriale, Massimo Bucci ha sempre creduto nel valore della cultura come motore di crescita.

Contributo alla realizzazione del Museo all’aperto di opere d’arte contemporanea (MAP) di Faenza.

(MAP) di Faenza. Partecipazione alla creazione del Museo Settore Territorio (MUST) e del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (MIC).

Nel dicembre 2022, è stato nominato presidente dell’ISIA di Faenza, istituzione di alta formazione nel design. Numerosi sono i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia che sono stati diffusi nelle ultime ore.

Tra questi, quello di Confindustria Romagna: “Confindustria Romagna esprime il suo più profondo cordoglio per la scomparsa di Massimo Bucci, imprenditore faentino, Cavaliere del Lavoro e figura di spicco del nostro sistema associativo. Già presidente di Confindustria Ravenna (1993-1997) e successivamente di Confindustria Emilia-Romagna, Massimo ha incarnato l’essenza dell’imprenditoria visionaria, coniugando innovazione e radicamento nel territorio. Grazie alla sua lungimiranza, le sue aziende hanno saputo affermarsi a livello globale, generando ricadute positive per l’intera comunità. Il suo impegno non si è limitato al mondo industriale: è stato un sostenitore convinto della cultura, della formazione e della ricerca, promuovendo l’arte contemporanea, valorizzando il patrimonio artistico faentino e collaborando con atenei italiani e istituzioni internazionali nello sviluppo di nuovi materiali e soluzioni innovative. Confindustria Romagna si stringe attorno alla sua famiglia e a tutto il Gruppo in questo momento di grande dolore”.