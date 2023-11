Morto nel crollo alla diga: "Terreni contaminati diretti all’altra centrale". Le lacrime del carabiniere

"Sentimmo un rumore forte, alzando gli occhi verso la passerella vidi una persona in gilet giallo volare giù e venire inghiottita da cemento, ferro e fango". Trattiene il fiato un istante, il carabiniere Alberto Fava, ma non le lacrime al solo ricordo di quei pochi secondi in cui il 52enne tecnico della protezione civile regionale, Danilo Zavatta, perse la vita nel crollo alla diga di San Bartolo. Non lo conosceva, ma quell’istantanea, anche a distanza di cinque anni, gli è rimasta dentro indelebile. Il militare è stato sentito ieri nell’ambito del processo che vede imputati – a vario titolo per omicidio e disastro colposi – nove imputati, tra dirigenti delle Regione Emilia Romagna, progettisti e responsabili della Gipco, la concessionaria della centrale idroelettrica che per la Procura è all’origine del disastro. Altre persone, prima di Zavatta, ha spiegato il militare, quel giorno erano salite sulla passerella della chiusa nel corso di un monitoraggio: era il 25 ottobre 2018 e gli argini stavano già venendo giù dal mattino.

Sempre ieri sono emersi altri elementi di rilievo. Il primo ha intrecciato questo al processo simultaneo per le frane sul Savio a seguito della costruzione, nel 2015, della centrale di Mensa Matellica, molti imputati comuni e le ditte committenti – qui Gipco e proprietà Go for it srl, a Mensa Hydroenergy srl – riconducibili alla medesima figura, l’imprenditore forlivese Daniele Tumidei. Domenico Piccinini, maresciallo dei carabinieri forestali – lasciati ai margini delle indagini quando già la centrale sul Ronco dava problemi – ricorda che già a metà novembre 2016, durante un sopralluogo chiesto dalla Regione, erano emersi difformità rispetto al progetto esecutivo e l’assenza di un visto, cosa che portò "al deferimento dei concessionari e alla sospensione della concessione da parte di Arpae". A febbraio 2017 partì anche un procedimento amministrativo da parte di Arpae per inquinamento da rocce da scavo. Materiale che, ha detto il maresciallo, "era destinato a Mensa Matellica per ripristinare un tratto di argine franato". Meno perentorio, al riguardo, il ricordo di Alberto Rebucci, ex Arpae: "Ci chiesero di accertare da dove derivassero quei terreni contaminati, probabilmente risalivano alla costruzione dell’argine, la Gipco non c’entrava. Ad essa chiedemmo comunque di smaltirli, l’azienda nel piano di bonifica scriveva che lo avrebbe fatto in un sito idoneo". Avete una nota scritta? la domanda del Pm Lucrezia Ciriello, alla quale risulta che quei terreni finirono negli argini del Savio. "Nessuna nota", la risposta.

Intanto, la Gipco, già a dicembre 2016, quindi in meno di un mese, aveva ottenuto la revoca della sospensione certificando di avere superato gli scogli di natura tecnica e burocratica. Ma un sopralluogo del 25 giugno 2017 riscontrò lo scalzamento di una pila e sifonamenti dell’argine. Un ingegnere della regione riscontrò l’assenza di approfonditi studi idraulici. Arpae St (Strutture tecniche), comunicò la cosa solo un anno dopo, l’11 giugno 2018, all’altro braccio dello stesso ente, Arpae Sac (Servizio autorizzazioni concessioni) di Rebucci, il quale tre giorni dopo scrisse alla Protezione civile regionale chiedendo se nel frattempo queste ulteriori carenze fossero state colmate: "Dalla Regione non ricevetti nessuna risposta formale, fatto insolito nei rapporti tra enti. A voce mi dissero che era tutto sistemato". Eppure, a settembre, i sifonamenti – argini bucati – erano ripresi. Dopo la tragedia di ottobre, Arpae dichiarò la concessione decaduta e Gipco ricorse in tribunale. Impugnazioni respinte, ha detto Rebucci, prima dal Tribunale delle Acque e poi dal Tribunale di Ravenna.

