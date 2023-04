Morto nel crollo della diga a Ravenna, chiesta una perizia: sentenza non prima del 2024

Ravenna, 5 aprile 2023 - Una perizia, con incarico a un singolo se non a un collegio di esperti, per fare luce sulla dinamica del crollo; la fase clou dibattimentale da calendarizzare fra ottobre e novembre; sentenza non prima del gennaio 2024. Il giudice Cosimo Pedullà preannuncia – pur fuori dalla verbalizzazione, quindi passibili di modifiche – le tappe del processo, partito ieri, che vede alla sbarra nove imputati per il crollo della chiusa per la centrale idroelettrica di San Bartolo, sul fiume Ronco, avvenuto nel primo pomeriggio del 25 ottobre 2018.

In quella occasione il cedimento della prima campata aveva provocato la morte del 52enne di Savio Danilo Zavatta, tecnico della protezione civile regionale impegnato in un sopralluogo sulla passerella della struttura. Se l’accusa di disastro colposo è comune, in cinque devono rispondere anche di omicidio colposo. Il 52enne aveva provato a mettersi in salvo: ma sfortunatamente aveva iniziato a correre proprio nella direzione del crollo, precipitando così nel fiume e venendo schiacciato dai massi del ponte. Quattro degli imputati sono tali anche il processo per il crollo degli argini del Savio conseguente alla costruzione della centrale di Mensa Matellica.

Ieri due ore della prima udienza sono state spese quasi interamente per discutere la richiesta di costituzione di parte civile dell’Inail, in aggiunta alle altre tra cui quella dei familiari della vittima (avvocato Carlo Benini). Il giudice ha ammesso l’Inail respingendo le richieste di non ammissione delle difese, che eccepivano sul fatto che tra gli imputati non vi fosse il datore di lavoro. Il legale dell’Inail, avvocato Gianluca Mancini, ha sostenuto che la giurisprudenza ammette l’azione di regresso (il recupero di quanto elargito alle vittime) anche in contesti più estesi. Le prossime udienze, prima dell’estate, serviranno per dirimere altre questioni preliminari, poi il tutto si focalizzerà attorno alla perizia, che si andrà ad aggiungere alla consulenza disposta del Pm Lucrezia Ciriello le cui risultanze hanno evidenziato diverse carenze: di istruzione del procedimento amministrativo, di costruzione dell’opera e quella di messa preliminare in esercizio.

Per gli inquirenti, sia il progetto definitivo che quello esecutivo erano “completamente carenti” circa lo studio sull’interferenza con la precedente opera, la verifica di compatibilità idraulica e le opere di stabilizzazione dell’argine. Così, durante la costruzione, si era arrivati a demolire le strutture in cemento armato che avrebbero potuto contrastare i mulinelli. Inoltre sarebbero mancate opere efficaci a sostegno dell’argine.