Morto nel crollo della diga: "La passerella era stata chiusa": "No, l’accesso era aperto e si entrava"

Il 25 ottobre 2018 la passerella pedonale della diga di San Bartolo era stata chiusa ma non era chiaro a tutti, in particolare ai tecnici della Protezione civile intervenuti sul posto tra cui Danilo Zavatta, il 52enne addetto alla sorveglianza idraulica del fiume Ronco, inghiottito dal crollo di una campata mentre si trovava lì, intento a scattare foto e a documentare l’erosione degli argini conseguente a un fenomeno di sifonamento. E anche sulle modalità con le quali era stato interdetto l’accesso alla passerella sul lato destro, dalla parte di San Bartolo, ieri in tribunale a Ravenna si sono sentite versioni contrastanti dei testimoni del processo per omicidio e disastro colposi con nove imputati, a vario titolo, tra dirigenti della Regione Emilia Romagna, progettisti e responsabili della Gipco, la concessionaria della centrale idroelettrica che per la Procura (pm Lucrezia Ciriello) è all’origine dell’accaduto.

A intervenire per primo, davanti al giudice Cosimo Pedullà, è stato l’ingegnere, dipendente del Consorzio di bonifica, che all’epoca dei fatti era responsabile del settore Gestione irrigua della diga di San Bartolo, che ha parlato di un precedente fenomeno di sifonamento rispetto a quello del 25 ottobre, avvenuto il 4 settembre, e di un "pozzo in soletta di fondo". "Insieme al direttore tecnico ritenemmo di dare comunicazione al Servizio di Difesa del suolo perché potevano esserci problematiche statiche sulla struttura – ha continuato –, oltre che di approvvigionamento idraulico". Da lì si tennero incontri per definire le "prescrizioni alla Gipco per sistemare il cantiere e questo pozzo" e la successiva "riparazione tramite un getto di calcestruzzo all’interno del pozzo: io ero un po’ scettico". Poi l’ingegnere ha parlato di quel tragico 25 ottobre quando "si ripresentò con molta più violenza il fenomeno di sifonamento" con "l’ingegnere del Servizio Difesa del suolo che ordinò l’immediato abbassamento delle paratoie e noi provvedemmo subito con le paratoie abbassate prima delle 12". Così l’ingegnere del Consorzio ha spiegato che "verso le 13.30 iniziarono a chiudere con la recinzione da cantiere" l’accesso alla passerella della diga sul lato destro, verso San Bartolo, "con una grata e altro materiale dal magazzino come cartelli stradali e la chiusura fu conclusa verso le 14". Anche il manovratore della chiusa, sentito come testimone dopo un operaio che lavorò nell’impianto, ha raccontato di come lui e un collega, su disposizione dell’ingegnere del Consorzio, "intorno alle 12.30 chiudemmo l’accesso alla passerella", utilizzando una grata, poi assicurata "con catena e lucchetto", "rimasta lì perfettamente" anche dopo il crollo della diga.

Il tecnico istruttore idraulico collega di Zavatta, però, come già anticipato ai carabinieri forestali nei mesi successivi al crollo della chiusa, ha precisato che l’accesso alla passerella della diga sul lato destro, verso San Bartolo, "era aperto e io ho visto Danilo Zavatta passare. Il grigliato era traslato verso monte e si appoggiava alla rampa. C’era un buono spazio per entrare perché anch’io ci sono entrata e uscita di corsa". Il tecnico ha ripercorso i tragici momenti in cui ha visto "scivolare, a conci successivi, la sponda opposta che poi è crollata": "ho sentito un rumore angosciante di terra che sgrottava. A quel punto sono entrata nel passaggio e sono corsa sulla passerella, gridando “Zavatta“; mi hanno fermato i vigili del fuoco e allora ho avuto paura e sono tornata indietro". Il tecnico, incalzata dalle domande del pm, ha anche aggiunto che "sulla destra non ricordo ma sulla sponda sinistra quando siamo arrivato c’erano delle persone, sicuramente più di due, sulla prima campata che è crollata" e che "non ci era stato detto del sequestro".

Milena Montefiori