Morto nella discarica. Condanna e altra indagine

C’è la condanna a 8 mesi e 10 giorni – la Procura chiedeva un anno in più – del 57enne legale rappresentante della Ravenna Chimica in relazione all’incidente sul lavoro che il 14 gennaio 2021 costò la vita a un suo operaio, il 26enne Christian Vernocchi, che all’interno della discarica Hera di Cervia quella sera fu travolto dalla pala meccanica che stava sostituendo con un collega. Ma il procedimento potrebbe non essere finito qui. Il Gup Corrado Schiaretti ha, infatti, trasmesso gli atti alla Procura, sempre con l’ipotesi dell’omicidio colposo, per il fratello del legale rappresentante e la sua compagna, vale a dire coloro che realmente gestivano l’azienda pur non figurando, mentre l’uomo condannato ieri – tutelato dagli avvocati Silvia Brandolini e Alessandra Cavina – sarebbe stato solo una testa di legno. L’imputato ha, peraltro, disconosciuto una serie di firme su alcuni atti. Inizialmente gli indagati erano quattro: il collega della vittima e autista della pala meccanica aveva patteggiato undici mesi, mentre erano già state archiviate le posizioni dell’impresa che aveva fornito il macchinario – in quanto frutto di assemblaggio con pezzi non originali –, e del legale rappresentante di Hera. Durante l’udienza preliminare non è emerso chi avesse disposto la sostituzione di quella benna. Ad accorgersi della rottura, quella sera, fu l’autista della pala meccanica. Lo stesso incaricò l’azienda, Ravenna Chimica, e qualcuno disse Vernocchi di andare a riparare il macchinario, sebbene avesse mansioni di semplice palista. L’intervento, secondo l’accusa, fu svolto in assenza di procedure di sicurezza e attrezzature idonee, nonché in condizioni sfavorevoli in quanto faceva molto freddo.

l. p.