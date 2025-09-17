Morto schiacciato dal trattore, aperta inchiesta

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per la morte di Fabio Gonelli, l’agricoltore 62enne schiacciato attorno alle 17 di ieri dal mezzo di lavoro che stava manovrando sul podere dei vicini a Errano di Faenza. L’uomo è morto sul colpo: probabilmente non sarà quindi necessario eseguire alcuna autopsia con conseguente rapido nulla osta ai funerali.

Il pm di turno Stefano Stargiotti ha disposto il sequestro del mezzo - un trattore con rimorchio carico di frutta presumibilmente di proprietà dei titolari del podere - in attesa di eseguire accertamenti tecnici. Come accade in questi casi, gli inquirenti puntano cioè a dissipare ogni eventuale dubbio sulle condizioni meccaniche del veicolo.

Si vuole anche capire a che titolo il 62enne stesse lavorando su quel terreno. In questo contesto, si attende la relazione degli ispettori della medicina del Lavoro dell’Ausl intervenuti sul posto assieme a carabinieri, operatori del 118 e vigili del Fuoco.

L’infortunio sul lavoro si è verificato vicino al fiume Lamone non distante dalla diga di Errano: non si esclude che l’improvviso cedimento di un tratto dell’ argine posa avere fatto sobbalzare il trattore ribaltandolo e facendolo finire con la parte anteriore in acqua. Per riuscire ad alzare il mezzo, è stata necessaria la gru dei vigili del Fuoco.

Gabio Gonelli lascia la moglie e due figli grandi. Chi lo conosceva bene, nell’ambito della campagna e della caccia racconta di Fabio Gonelli che "era una gran brava persona. Energico, solare, sempre disponibile per gli altri. Un buono. Con lui si condividevano anche momenti conviviali e sorrisi. Era anche una colonna portante della festa di Zattaglia. La sua prematura scomparsa è davvero un grande dolore".

Il riconoscimento si è svolto ieri e il nulla osta è atteso in giornata, quindi non è ancora stata fissata la data dei funerali.

Per il comprensorio della Romagna Faentina si è trattato del secondo incidente mortale sul lavoro in pochi mesi. Il 3 giugno scorso a perdere la vita a Solarolo era stato Astrit Elezi, 38enne di origine albanese ma residente con la famiglia a Castel Bolognese. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo, alle dipendenze di un’azienda agricola, si trovava da solo su un muletto in un piazzale di fronte a un vecchio magazzino quando era rimasto schiacciato tra il montante delle forche idrauliche di sollevamento e la parte superiore della cabina. Anche in quel caso il pm Stargiotti aveva disposto il sequestro del mezzo aprendo un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.