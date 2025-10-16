Mosaico contemporaneo. Due mostre parallele

Nell’ambito della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna che inaugura domani, Palazzo Rasponi ospita le mostre personali parallele ’Breath’, di Shahzia Sikander, artista di origini pakistane, che vive e lavora a New York, in collaborazione con la Galleria Valentina Bonomo e ’Studies in osaics’, dell’artista libanese Omar Mismar, a cura di Serena Simoni e Daniele Torcellini realizzate grazie al contributo della Regione Emilia–Romagna, di Marcegaglia Ravenna, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e di Orsoni Venezia 1888.

Recentemente ospitati alla Biennale di Venezia 2024, i due esplorano temi legati all’identità, alle politiche di genere, alle tensioni sociali e ai conflitti del presente. Sikander sovverte le tradizioni pittoriche dei manoscritti dell’Asia centrale e meridionale, servendosi di un’ampia gamma di forme espressive – pittura, disegno, stampa, animazione digitale, mosaico, scultura e vetro. Mismar, che lavora non solo con il mosaico ma anche con video, fotografia e installazioni, si ispira ai mosaici antichi dell’area mediterranea orientale, precariamente conservati in contesti segnati dalle guerre. Le due mostre intendono esplorare e portare all’attenzione del pubblico la presenza del mosaico nell’ambito di pratiche artistiche contemporanee e multidisciplinari.

Le mostre sono anche l’occasione per la presentazione di due opere inedite e sperimentali, nate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e il Gruppo Mosaicisti Ravenna di Marco Santi, con il coinvolgimento attivo di studenti e diplomati dell’Accademia. Le mostre saranno aperte dal martedì al venerdì (15.30-19) sabato e domenica e festivi (11-19). Chiuso ogni lunedì dal 27 ottobre. Ingresso: libero