Sergio Gioli
L'altra guerra
Ravenna
CronacaMosaico contemporaneo. Due mostre parallele
16 ott 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
  4. Mosaico contemporaneo. Due mostre parallele

Mosaico contemporaneo. Due mostre parallele

Da sabato a Palazzo Rasponi le creazioni di Shahzia Sikander e Omar Mismar. Verranno presentate anche due opere inedite e sperimentali.

Nell’ambito della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna che inaugura domani, Palazzo Rasponi ospita le mostre personali parallele ’Breath’, di Shahzia Sikander, artista di origini pakistane, che vive e lavora a New York, in collaborazione con la Galleria Valentina Bonomo e ’Studies in osaics’, dell’artista libanese Omar Mismar, a cura di Serena Simoni e Daniele Torcellini realizzate grazie al contributo della Regione Emilia–Romagna, di Marcegaglia Ravenna, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e di Orsoni Venezia 1888.

Recentemente ospitati alla Biennale di Venezia 2024, i due esplorano temi legati all’identità, alle politiche di genere, alle tensioni sociali e ai conflitti del presente. Sikander sovverte le tradizioni pittoriche dei manoscritti dell’Asia centrale e meridionale, servendosi di un’ampia gamma di forme espressive – pittura, disegno, stampa, animazione digitale, mosaico, scultura e vetro. Mismar, che lavora non solo con il mosaico ma anche con video, fotografia e installazioni, si ispira ai mosaici antichi dell’area mediterranea orientale, precariamente conservati in contesti segnati dalle guerre. Le due mostre intendono esplorare e portare all’attenzione del pubblico la presenza del mosaico nell’ambito di pratiche artistiche contemporanee e multidisciplinari.

Le mostre sono anche l’occasione per la presentazione di due opere inedite e sperimentali, nate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e il Gruppo Mosaicisti Ravenna di Marco Santi, con il coinvolgimento attivo di studenti e diplomati dell’Accademia. Le mostre saranno aperte dal martedì al venerdì (15.30-19) sabato e domenica e festivi (11-19). Chiuso ogni lunedì dal 27 ottobre. Ingresso: libero

EsposizioneMostre